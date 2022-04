Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 20 Aprile 2022: Sagittario riflessivo

Ariete Non si possono fare troppe cose contemporaneamente ed è come se in questa ultima parte di Aprile voi doveste mettere in ordine troppe cose. Dovete recuperare alcune questioni famigliari o personali, soprattutto se avete vissuto uno stop all’inizio dell’anno. Utilizzate il periodo che porta al mese di Maggio come trampolino di lancio. Maggio e Giugno saranno mesi importanti per chi ora è fermo al palo. Nuovi incontri importanti entro 3 mesi!

Toro Il vostro segno è messo molto alla prova. Avete dato moltissimo per sostenere gli altri oppure portare avanti un progetto. Ultimamente vi è capitato di non riuscire a fare quello che desideravate. Se avete avuto un blocco nella creatività, in questo periodo si può finalmente ripartire e quello che fate ora sarà utile per il futuro. La giornata di oggi consente di guardare all’orizzonte e vedere tutto più sereno.

Gemelli Settimana di cautela, quando ci sono stelle nervose le relazioni e i rapporti con gli altri restano incerti e non bisogna parlare troppo, i Gemelli sono un po’ più a rischio perché solitamente non si tengono le cose dentro. Prudenza, in questi giorni non dovete sbagliare ma avere il coraggio di voltare pagina. Da Maggio tutto sarà più chiaro, dovete giocare di astuzia. In questa giornata, per esempio, sarà meglio evitare questioni che possono creare danno o affaticarvi!

Cancro Al numero uno delle vostre idee e dei vostri interessi c’è l’amore. Amore per voi stessi e per gli altri, per un’amicizia o per chi ripaga il vostro affetto, avete bisogno di calore, bisogna coltivare questo sentimento. Ci sono stati problemi e bisogna ritrovare la propria identità, il proprio baricentro. Se date troppo al partner rischiate di perdere riferimenti per voi stessi, per il lavoro cercate di concludere qualcosa di importante entro gli inizi di Maggio, senza essere troppo cavillosi o pretenziosi, su alcune cose meglio sorvolare.

Leone Questa giornata di mercoledì è interessante, tra l’altro questo è un Oroscopo che può regalare a molti un piccolo grande sorriso e oggi abbiamo anche una Luna favorevole, una piccola ansia c’è perché o state lavorando ad un progetto che ancora non ha dato risultati oppure è come se doveste affrontare un esame e siete sotto pressione ma c’è un grande cielo da Maggio. Vi date da fare, nella vostra natura è insito il non voler fare brutta figura. I sentimenti ora sono ancora in uno stato di equilibrio ma potrebbero diventare impetuosi da Maggio se c’è qualcosa che non va.

Vergine Ci sono giornate in cui veramente bisogna contare fino a 10 per evitare di perdere la pazienza, nonostante voi abbiate la capacità di stare sereni almeno apparentemente quando vi coinvolge un problema o di reagire con logica, nonostante questa forza, questa è una giornata che vi mette alla priva, in cui o dovete fare troppe cose o argomentare su tante situazioni diverse, sembra voi siate molto provati comunque. Le giornate di venerdì e sabato saranno più tranquille ma per 48 ore consigliamo un po’ di prudenza per quanto riguarda la forma fisica.

Bilancia Una grande prova l’avete appena superata ed è arrivato il momento di dire basta alle situazioni inutili, o di fare i conti con la realtà. Continuiamo a credere che tanti nati Bilancia agli inizi dell’anno avessero delle prospettive o dei progetti che sono cambiati da poco. Nulla grave, ci sarà per fortuna un periodo di recupero. Bisogna però agire per tempo, prevenire è meglio che curare. Sabato e domenica saranno giornate molto interessanti anche per quanti riguarda le idee anche se magari non lavorate perché si tratta del weekend.

Scorpione Potete vivere emozioni molto belle entro venerdì, lo Scorpione ha un alto grado di sensibilità ed ecco perché in questi giorni state cercando una persona all’altezza, non è facile perché voi giustamente pretendete giustamente fedeltà, dedizione e anche di essere ascoltati. Forse esagerate quando credete che ci sia qualcosa che non va in un rapporto. Non fate errori di valutazione, potrebbero tornare difficoltà vissute tra Febbraio e Marzo. La creatività è favorita con Giove, idee buone anche per il futuro!

Sagittario Conto alla rovescia: state per rinascere, fare grandi cose. Questa giornata sarà di riflessione e qualcosa può cambiare, volendo, nella vostra vita. I segni di fuoco sono sempre spinti da una grande ambizione e dedizione per gli altri. Dopo la prima settimana di Maggio andrà meglio, c’è un problema da superare. Tra Maggio e Giugno iniziate a riprendere quota, preparate un piano di azione, consigliamo però di non mettersi contro nessuno.

Capricorno La lungimiranza non solo è importante in questo periodo ma sarà di riferimento per gli altri infatti quando c’è un problema o una discussione molti si rivolgono a voi per capire cosa fare. Dovete decidere cosa fare della vostra vita soprattutto se, anche non volendo, ultimamente c’è stata una chiusura a un cambiamento importante.

Acquario State vivendo un momento frenetico ma anche molto creativo. Per evitare che la agitazione diventi eccessiva bisogna trovare dei nuovi punti di riferimento, e se c’è stata una disputa in atto o un accordo da definire agite al più tardi entro Maggio. Queste sono stelle utili anche se da oggi il Sole inizia un transito che potrebbe rallentare un accordo, ci sono spese per la casa. Potreste investire in qualcosa di originale, c’è un grande desiderio di tornare alla natura, ad una vita più semplice senza lotte! Non sarebbe male lasciare libera la fantasia però chiediamo all’Acquario di trovare un equilibrio tra desideri impossibili e progetti concreti.