Usa: via obbligo d’uso delle mascherine sui mezzi pubblici

Usa: stop mascherine anti-Covid sui mezzi pubblici

L’amministrazione Biden sospende l’obbligo di mascherina anti-Covid sui trasporti pubblici (aerei, treni e altri mezzi). La sospensione, negli Usa, vale anche negli aeroporti, nelle stazioni e in tutti i possibili punti di raccordo.

Usa: ecco le parole di Kathryn Kimball Mizelle

Secondo Kathryn Kimball Mizelle, nominata dal governo di Donald Trump per il tribunale l’ordinanza dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) superava “l’autorità legale”. Il governo federale, infatti, aveva rinnovato l’obbligo di indossare mascherine sui mezzi pubblici almeno fino al 3 maggio.

Usa: la decisione del giudice

La decisione della giudice è la seguente: “Significa che l’ordine del CDC di indossare una mascherina sui mezzi pubblici non è più in vigore”. Il CDC raccomanda: “…che le persone continuino a indossare mascherine in luoghi chiusi legati ai trasporti pubblici”.

Gli Americani, in futuro, dovranno indossare di nuovo la mascherina?

Ancora non si sa se in futuro gli americani saranno costretti a indossare nuovamente le mascherine. Il governo aveva prorogato, durante una riunione tenutasi il 13 aprile, l’uso obbligatorio delle mascherine per altre due settimane.