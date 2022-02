Oroscopo di Paolo Fox Domenica 20 Febbraio 2022: Scorpione recupera

Ariete L’Ariete come ieri anche oggi sembra un pochino su di giri. Qui bisogna capire se ci sono delle persone che remano contro di voi oppure semplicemente è il vostro umore ad essere un pochino ballerino. In altre parole si conferma la necessità in questa domenica di essere cauti, soprattutto se avete a che fare con delle persone e che vi fanno perdere la pazienza. Se lavorate anche la domenica doppia pazienza.

Toro Cari Toro ora è importante amare anche perché abbiamo ancora Venere molto interessante. Possibili piccole spese per la casa o questioni di lavoro da risolvere. L’importante è avere la persona giusta al proprio fianco! Chi non l’ha ancora trovata deve muoversi, il Toro ha bisogno di conferme e dobbiamo dire che già dall’Autunno dell’anno scorso qualcosa è cambiato anche per ciò che concerne la vita di tutti i giorni. Nei rapporti con Bilancia e Pesci sarebbe necessario ritrovare il feeling.

Gemelli I nati sotto il segno dei Gemelli sono i più forti, se solo paragoniamo questa domenica alle giornate di giovedì e venerdì. Quindi gli incontri sono importanti e le relazioni da verificare. Marzo è il mese del riscontro anche dal punto di vista dei contratti e delle amicizie. Tutto quello che nasce adesso è utile per il vostro futuro, nel complesso questa è una giornata interessante!

Cancro Il segno del Cancro è un po’ pensieroso per il proprio futuro. Ci riferiamo anche a coloro che per necessità o magari per destino hanno dovuto chiudere un rapporto di lavoro, oppure di recente vissuto forti perplessità. Quindi capita ogni tanto di stare un pochino sotto pressione. Questo cielo vi libera di tante tensioni ma oggi se vedete persone che hanno il potere di farvi innervosire cercate di starne alla larga.

Leone Leone resti sempre protagonista! Oggi siete protagonisti anche nella vita degli altri! Siete come un attore che riesce a divertire il proprio pubblico e appassionare le persone che lo seguono con la sua grande vivacità. Oggi siete sinceri, vivaci, appassionati, avrete modo di attrarre lo sguardo di persone che possono essere molto interessanti al vostro modo di fare. Un po’ di fatica sul lavoro c’è, perché chi vuole tanto deve per forza impegnarsi il doppio degli altri.

Vergine Giornate di relax? Speriamo di si per voi perché avete bisogno di staccare la spina dopo le emozioni recenti. Molte cose stanno cambiando nella vostra vita. Continuiamo a pensare che voi, soprattutto tra fine Gennaio e inizio Febbraio, abbiate vissuto tante tensioni. C’è una bella rinascita, addirittura chi ha vissuto una chiusura ora riparte ma sono di più coloro che hanno registrato avanzamenti o successi. Insomma adesso bisogna ripartire e se c’è una cosa che vi interessa fare è proprio conservare i vostri progetti, le vostre idee e modellarle in base alle necessità del futuro! Siete gli strateghi dello Zodiaco, ora in amore dovete essere meno strateghi. L’istinto dovrebbe prevalere sulla ragione, attenzioni per una donna dell’Acquario.

Bilancia State vivendo un momento complesso, dagli inizi dell’anno ci sono state delle privazioni o dei cambiamenti. E’ chiaro che poi ognuno ha il proprio Oroscopo, ma ora c’è chi ha dovuto chiudere una situazione e chi semplicemente sta cercando di vivere un pochino meglio il proprio futuro. Quello che sembra necessario ora è evitare compromessi inutili e situazioni che possono determinare delle piccole difficoltà. La giornata di oggi in qualche modo vi trova vincente anche in una eventuale disputa.

Scorpione Non dimenticate che l’amore è sempre protagonista della vostra vita! Essenziale anche se sono rimasti solo tanti ricordi! I nati Scorpione non dimenticano le persone che hanno amato e che magari per qualche motivo alla fine si sono allontanate, o sono state allontanate. Un certo ritorno al passato può essere il tema di questo periodo. La giornata di oggi invita anche a selezionare solo i ricordi migliori! Buon Oroscopo per coloro che vogliono entro Primavera portare avanti nuovi progetti. Attenzione però nei rapporti genitori-figli, la settimana è partita male ma si recupera!

Sagittario Oggi il Sagittario ha in mente delle nuove sfide, che saranno davvero incisive soprattutto da Maggio in poi. Potremmo parlare dei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile come di mesi preparatori ad un salto che non sarà questa volta ad ostacoli ma di qualità verso un futuro migliore. Adesso dovete prepararvi e organizzarvi al meglio, fare delle proposte e cercare delle persone che siano solidali con voi. Domenica giornata buona!

Capricorno Da venerdì sera sembrate molto pensierosi, al punto che oggi potreste diventare agitati, chiudendovi nei vostri pensieri. Capita a questo segno quando deve mettere in ordine i propri pensieri o ragionare su come organizzare il futuro. Cercate di far presente quello che pensate anche alla persona che vi piace, e se in questo momento siete soli cercate persone con le quali confidarvi. Alla fine riuscite quasi sempre a risolvere i problemi per conto vostro e che difficilmente ascoltati il parere degli altri. E’ sempre opportuno confrontarsi. Giornata nel complesso un po’ agitata oppure sotto tono.

Acquario L’Acquario è libero da pregiudizi e proprio per questo motivo è spinto a vivere già da adesso un futuro dinamico. Già si parla di un Marzo piacevole magari anche di incontri o passioni. Presto non solo arriverà la primavera ma anche un nuovo stile di vita. Qualche buona idea potreste già averla sviluppata dall’Autunno dell’anno scorso, infatti dalla seconda parte del 2021 non sono pochi quelli che hanno cambiato progetti, ruoli o mansioni. In amore giornata importante.