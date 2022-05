Oroscopo di Paolo Fox Domenica 22 Maggio 2022: Capricorno stressato

Ariete Sarà una domenica interessante e vivace e speriamo sia vissuta in maniera utile. Se avete progetti stanno andando avanti. Nella vita ci sono sempre complicazioni ma quando abbiamo un buon cielo si superano meglio. I nati Ariete non si fermano in basso, vogliono superare le montagne anzi più la vetta è lontana e più si intestardiscono! Quindi per voi la vita è una conquista, è normale ogni tanto vivere momenti di tensione però pare che adesso tutto sia stimolante e avete una grande capacità di azione.

Toro I nati Toro come ieri anche oggi dovrebbero cercare di evitare qualche complicazione che arriva magari dalla famiglia, dalle amicizie. Come se in questi giorni tutto fosse un po’ pesante, avete fatto un lavoro bene ma siete stati criticati? Non badateci, avete lottato per mantenere alcune cose e questa lotta è stata estenuante, ci sono giornate in cui tutta la fatica ricade addosso e quindi avete bisogno di svago o divertimento. Oggi l’ultima cosa che vorreste fare è avere attorno persone lamentose.

Gemelli Questa buona Luna e questa buona Venere indicano un periodo di svolta, se c’è già un grande amore della vostra vita bene, altrimenti cercatelo, perché sarebbe davvero un peccato sprecare questo cielo così interessante. Inutile vivere relazioni che non vale la pena di promuovere, o magari semplicemente cercare quello che non c’è o non è raggiungibile. Oggi siete anche più allegri rispetto alle ultime settimane, c’è da definire un discorso di lavoro ora è possibile o almeno sapete a chi rivolgervi.

Cancro Non è escluso che questa settimana sia stata fonte di piccoli ripensamenti o che ci siano stati dei momenti in cui avete vissuto piccole grandi difficoltà e questo fa parte della vita. Visto che siete persone molto sensibili che si rimettono costantemente in discussione è normale vivere alti e bassi. Questo è un cielo che porta delle emozioni sincere, bisogna ritrovare sincerità in amore, qualche bugia è stata detta. Gli amori nascono in questi giorni sono complicati e ci vuole prudenza.

Leone Questo è un periodo importante in generale ma abbiamo anche indicato tra sabato e domenica un momento di stanchezza. La colpa è di una Luna in opposizione che va gestita con prudenza, forse perché vi sentite molto forte e sapete di avere ragione su tutto! Questo senso di vittoria potrebbe rendervi estremamente ostinati e non graditi a persone che avete attorno e che non amano di essere criticate; quindi, vi consigliamo in questa domenica di non arrabbiarvi. C’è nervosismo ma alla fine anche vittoria.

Vergine Questo è un momento importante, utile proprio per cancellare il passato ma anche per stipulare nuovi accordi o portare avanti nuovi progetti. Magari un mese fa avevate pensato di chiudere una relazione di lavoro o amore, adesso ci state ripensando ma ci sono momenti in cui regna sovrana la confusione. Nella vostra vita ci sono anche spazi di riflessione profonda che portano lontano, alleanze e recupero.

Bilancia Sono giornate particolari forse anche un po’ tempestose, ma quando arrivano i nodi al pettine finalmente si sciolgono. Chissà per quanto tempo siete rimasti in silenzio, avete tollerato situazioni sbagliate e adesso non ce la fate più, adesso partite in attacco! Solo che questo attacco deve essere proporzionato, ragionare con l’orgoglio non porta da nessuna parte, con la razionalità si! Questa è una giornata utile proprio per cercare di risolvere un piccolo problema personale, non tutti sono dalla vostra parte da quando Giove è opposto, ci vuole prudenza nelle relazioni.

Scorpione Questa domenica sembra essere un po’ conflittuale ma soprattutto porta pigrizia o rabbia. Forse voi volete fare quello che desiderate ma c’è qualcuno che dice no! Non potete fare buon viso a cattivo gioco e quando vi si impongono delle cose diventate particolarmente nervosi; quindi, diremmo questa domenica di non esagerare, anche se saranno forse proprio gli altri ad esagerare con voi. Le provocazioni andrebbero fatte scivolare addosso.

Sagittario Riuscite a lanciare questo dardo che da tempo conservavate chiuso in cassetto, una freccia carica di emozioni, ambizioni e voglia di ripartire. Quando abbiamo come in questo periodo Giove favorevole, ci sono delle complicità da parte del destino; quindi, se avevate pensato di essere soli ad affrontare problemi adesso invece non è così. Speriamo che abbiate già ricevuto conferme, l’amore può tornare ad essere protagonista.

Capricorno Bisogna aspettare. Crediamo che l’attesa non sia un problema visto che siete governati da Saturno, pianeta che in astrologia rappresenta il tempo. Bisogna far passare queste settimane che trovano molto nervosi anche a volte estremamente drastici nei giudizi. Sia in amore che sul lavoro c’è una visione nebbiosa, ma dalla fine di questo mese di Maggio alcune cose si chiariranno. Quasi tutti voi nati sotto questo segno vi trovato in condizione di forte stress mentale.

Acquario Fate cose nuove, partite e organizzate qualcosa di divertente, uscite dai soliti schemi: è questa la necessità dei nati Acquario! La sentiranno i giovani che sono un po’ troppo condizionati dalla famiglia o magari anche coloro che lavorano incessantemente, c’è bisogno di una valvola di sfogo! Visto che siete una persona generosa che dimentica nel tempo i torti subiti, potreste anche perdonare un amore o un’amicizia che nel passato non si è comportata bene. Dare una seconda occasione a tutti non deve diventare un’abitudine pericolosa.