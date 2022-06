Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 24 Giugno 2022: Capricorno coraggioso

Ariete Questo fine settimana per voi profuma di successo, con un pizzico di forza in più per la giornata di domenica. E’ come se le stelle fossero complici della vostra passione e del vostro ardimento, come se si interessassero alla vostra vita spingendo quella che è la vostra capacità di azione. Nelle coppie si ritrova la tranquillità che era scomparsa.

Toro I nati del Toto oggi, con Luna nel segno, hanno una visione molto chiara del proprio futuro. Questo è un cielo in cui non bisogna stare troppo a pensare a quello che c’è da fare. In amore la riconciliazione è possibile, un sentimento può tornare protagonista, inoltre possiamo dire che il fine settimana aiuta. Venere è tornata in aspetto neutrale ma le storie nate nelle ultime quattro settimane hanno sempre molta forza.

Gemelli Domani comincia una nuova stagione di vita con Venere nel segno. Potrete occuparvi di progetti di lavoro o di sentimenti, sarete comunque sostenuti dal pianeta. Domenica sarà decisamente intrigante: perché non fate programmi particolari?

Cancro Domani vi svegliate più attivi e vigorosi, grazie all’energia solare. Purtroppo, però, Giove e Marte saranno ancora in quadratura. I due pianeti continueranno a causare piccoli intoppi nel lavoro, ritardi, insoddisfazioni o dissapori. Amore in recupero, grazie al transito nuovo di Venere.

Leone Domani le stelle vi invoglieranno a darvi da fare, a rimettervi in gioco. Per voi Leone, che siete uno fra i segni più avventurieri e dinamici, sarà un invito a nozze. Con un cielo così promettente sarà facilissimo attrarre qualcosa di nuovo ed entusiasmante.

Vergine Domani dovrete fare ancora i conti con il nuovo transito di Venere. In linea di massima, comporterà un calo di desiderio provocato dai molti pensieri e impegni nel mondo professionale. Se avete una buona idea cui dare forma, dovreste muovervi. In questo giorni potrete spiccare grazie alla vostra inventiva e alle vostre capacità. Occhio agli investimenti di soldi azzardati.

Bilancia Domani dovreste cominciare a sfruttare Venere in buona posizione per recuperare un migliore equilibrio interiore, per trovare soluzioni in voi stessi. D’ora in poi potrete perfino incontrare un nuovo amore o stringere una bellissima amicizia, se vorrete.

Scorpione Domani tornate ad essere più forti e grintosi grazie ai nuovi passaggi del Sole e di Venere. Riuscirete a vivere i sentimenti con più tranquillità, provare belle emozioni, approfondire i rapporti. Sarete perfino pronti a riconoscere gli errori commessi in passato.

Sagittario Domani dovrete fare i conti con qualche problema in più nella sfera affettiva provocato da Venere in aspetto contrario. Qualche Sagittario vorrà fermarsi per chiedersi se sta percorrendo la strada giusta. Qualcun altro sceglierà di restare da solo e non incontrare nuova gente. Ci sarà poi chi, lavorando fuori città, farà molta fatica a tenere in piedi la relazione.

Capricorno Domani sarà arrivata l’ora di acquistare una visione più ampia e lungimirante delle cose. Non dovreste restare bloccati sui particolari ma andare oltre e pensare al futuro. Questo cielo vi invita a fare scelte coraggiose in tal senso. Vi siete anche resi conto di avere fatto pochi passi avanti nell’ultimo periodo ma non è stata colpa vostra.

Acquario Domani comincia una bella stagione dal punto di vista delle relazioni. L’amore torna in auge, così come le amicizie profonde e sincere. Una persona che in apparenza sembrava poco importante in apparenza riesce a stupirvi. Domenica prossima avrete una bellissima Luna.