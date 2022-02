Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 25 Febbraio 2022: Capricorno pensieroso

Ariete Che l’Ariete sia positivo e forte l’abbiamo ribadito spesso, ogni tanto, però bisogna fare i conti con un passato pesante, e così anche con delle persone che non riescono a capire questa vostra grande volontà di azione, sabato e domenica saranno giornate nervose o che possono comportare anche qualche piccolo dubbio, in amore, e lo ricordiamo in particolare coloro che già nell’ultimo fine settimana hanno avuto delle situazioni strane, di non arrabbiarsi, oggi va benino ma sabato e domenica prudenza.

Toro Il sego del Toro dovrebbe puntare su questo fine settimana, nonostante questa giornata di venerdì nasca con fiacca o indolenza e forse anche scarsa volontà di azione, un rallentamento che non ricordavate da tempo, questo capita quando non siete stimolati abbastanza, ci sono persone che invece di remare dalla vostra parte remano in seno contrario? Qualsiasi cosa accada di strano oggi cercate di non pensarci, chi ha una casa, ufficio, immobile, è pensieroso per alcuni lavori in ritardo. Tra sabato e domenica anche l’amore può tornare protagonista.

Gemelli Il segno dei gemelli negli ultimi due giorni potrebbe avere discusso parecchio ma questa giornata di venerdì soprattutto nella seconda parte in serata porta qualcosa di più quante volte abbiamo spiegato che quando non ci sono stimoli voi non siete contenti e avete bisogno di fare qualcosa di più. I Gemelli vogliono sempre mettersi in gioco, dovete sentire stimolata la vostra mente. L’amore potrebbe tornare protagonista a Marzo.

Cancro Siamo contenti che Febbraio stia per finire soprattutto per i nati sotto il segno del Cancro che hanno vissuto forti momenti di tensione. Questo è un Oroscopo con Venere e Marte ancora in opposizione che comporta qualche riflessione non diciamo amara ma di revisione nei confronti della vostra vita quindi nella migliore delle ipotesi ci sono dei rapporti da rivedere, nella peggiore siete rimasti come in attesa di eventi che saranno più facili da ottenere adesso che Giove favorevole e il Sole vi vuole bene. Chi vuole cambiare vita, casa, lavoro avrà qualcosa di più.

Leone Leone affaticato certamente Saturno opposto non è cosa da poco ma siete stimolati a fare. Non vorremmo che la vostra buona volontà e il vostro desiderio di arrivare in alto si arenino a causa di persone che vi stanno attorno, quindi cercate di non fare in modo che gli altri si approfittino della vostra generosità. In amore questo è un momento di grandi riflessioni è chiaro che chi ha una storia che va avanti da tempo non cederà alla lusinga del tradimento o dell’abbandono però se per una volta arrivasse anche da parte della persona che vi interessa un minimo di riscontro sareste più contenti se le storie d’amore che state vivendo sono poco chiare. Marzo sarà un mese che chiederà giustizia.

Vergine Vorremmo ricordare ai nati sotto il segno della Vergine che qualsiasi disputa di carattere legale, lavorativo dovrà essere vissuta con grande chiarezza perché questo è un momento in cui ci sono delle piccole tensioni che bisogna superare. La giornata è forte e lo sarà anche il fine settimana addirittura ci saranno giorni in cui i nati Vergine saranno totalmente presi dal lavoro, dallo studio o dallo stress che non vedranno l’ora che arrivi sabato per prendersi ore di distacco, di allontanamento da tutto quello che può comportare fatica. Marte aiuta un buon recupero psico-fisico.

Bilancia In questo fine settimana sembrate essere abbastanza agitati. La giornata di oggi è favorevole, abbiamo dato cinque stelle di forza, ma non riuscite a superare le preoccupazioni del periodo, degli ultimi mesi. Questo è un venerdì che suggerisce di arrivare ad un compromesso se ci sono stati problemi anche perché sabato e domenica sono giornate pesanti, e quindi come a qualcuno è già capitato potrebbero tornare protagoniste delle tensioni soprattutto in casa. Attenzione nei rapporti d’amore tra genitori e figli ma anche chi lavora nel fine settimana dovete stare attenti. Una disputa lavorativa può essere il cruccio di molti.

Scorpione Scorpione questo fine settimana è in crescendo quindi da questo venerdì non potete aspettarvi molto ma sabato e domenica saranno giornate migliori. Dobbiamo dire che adesso vi sentite un po’ meglio. Dubbi d’amore possono essercene se avete a che fare con una persona che da tempo non capite. Entro il 10 Marzo metterete in chiaro tante cose che non vanno bene e questo non solo per l’amore, anche per amicizie e lavoro.

Sagittario Potete contare su un bel recupero. Marzo è il mese delle grandi novità, tra l’altro nella storia della vostra vita dovreste avere notato che quasi sempre tra Aprile e Maggio arrivano occasioni, quest’anno addirittura anticipate! Possiamo parlare di cose nuove dal 10 Marzo, ecco perché i prossimi tre mesi rimettono in pista il vostro segno anche se ci sono state chiusure o problemi. Potreste liberarvi di un peso e iniziare a pensare a qualcosa di nuovo, nulla deve bloccare la vostra evoluzione. L’amore può dare un riscatto nel giro di poche settimane. Amicizie diventano qualcosa di più e coppie già forti diventeranno ancora più importanti. Qualche questione di soldi, lavoro, debiti, va sanata. Attenzione solo sa questo punto di vista.

Capricorno E’ un Capricorno pensieroso ma anche desideroso di staccare la spina in questo fine settimana in cui Luna, Marte e Giove sono favorevoli quindi è come se voi deste più spazio ai sentimenti o aveste bisogno di confidarvi con una persona. Quando vi sentite feriti o non pensate di avere le giuste occasioni per emergere utilizzare la saggezza aiuta o comunque avete bisogno di riflettere. Tra sabato e domenica la Luna nel segno porta qualche vantaggio in più, anche se dobbiamo dire che questo è un periodo che comporta soprattutto per chi lavora come dipendente qualche difficoltà. E’ come se voi steste facendo a braccio di ferro con qualcuno.

Acquario Questo fine settimana parla di sentimenti ma parlerà ancora di più di emozioni. Marzo è bello, arrivare ad una situazioni di grande forza nel lavoro è possibile ma anche studiare per ottenere! Ricordate sempre che senza libertà non potete vivere e la libertà è un bene prezioso che tutti coltiviamo, per voi più che per gli altri è essenziale! Ad esempio in amore gelosie e morbosità non fanno più parte del vostro mondo. Ecco perché in questo momento, liberi da tante preclusioni e problemi legati al passato, potete davvero risvegliarvi. Quest’ultima parte della settimana ci piace di più rispetto alla prima che è stata conflittuale. Schiena punto debole, state attenti!