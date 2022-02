Dubai, Sinner eliminato da Hurkacz e fuori dalla top 10

Finisce l’avventura di Jannik Sinner a Dubai: l’amico e rivale Hubert Hurkacz lo sconfigge nettamente in due set ed approda alle semifinali del torneo dove troverà il russo Andrey Rublev. Un ko pesante anche in chiave Ranking ATP: l’azzurro sarà fuori dalla Top 10 a partire da lunedì prossimo.

Sconfitta netta per Jannik

Un brutto passo indietro per Sinner dopo la brillante vittoria nel turno precedente contro Andy Murray in 2 set. Il 20enne altoatesino non riesce mai a mettere in grande difficoltà il polacco che, al contrario, gioca in grande scioltezza e conquista il match anche con rapidità.

Bastano 3 break in favore di Hurkacz per decide l’incontro. Il primo arriva nel 6° game quando Sinner va in grande difficoltà e perde la battuta alla quarta chance di break per il suo avversario, che chiude poi sul 6-3. La situazione non migliora nel secondo parziale quando il classe ’97 riesce ad allungare alla prima occasione utile sul 3-1 e poi strappare nuovamente il servizio nel 9° game, sigillando il secondo 6-3 della partita e vincendo l’incontro. Un dato importante sta nello “zero” alla voce palle break concesse da Hurkacz a Sinner, mai riuscito ad impensierire l’avversario in risposta.

Per il polacco si tratta del primo accesso in semifinale in un torneo ATP 500: se la vedrà contro Rublev che nel suo quarto di finale ha superato in rimonta lo statunitense McDonald (2-6 6-3 6-1).

Fuori dalla top 10

La sconfitta di Jannik Sinner avrà effetti immediati anche sul suo Ranking ATP. Infatti, l’azzurro uscirà (temporaneamente) la top 10 proprio in favore di Hubert Hurkacz. Lo scontro diretto odierno serviva per provare a consolidare la posizione in classifica e provare ad evitare il sorpasso, ma questo non è accaduto.

Ora inizia una nuova fase della stagione di Sinner: il nuovo corso con il coach Simone Vagnozzi è appena iniziato e si punterà a migliorare per provare a riconquistare immediatamente la posizione tra i migliori 10 al mondo ed avere rendimento costante quando il livello degli avversari si alza. A breve sono alle porte due Masters 1000 importanti come Indian Wells e Miami: Jannik cercherà di arrivarci al top della condizione.