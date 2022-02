Sinner abbatte Murray e vola ai quarti a Dubai: sfiderà Hurkacz

Un grande Jannik Sinner sconfigge Andy Murray nel 2° turno del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano si impone nettamente 7-5 6-2 contro il britannico ed accede così ai quarti di finale.

Più di un passo avanti

Rispetto alla primo match contro Davidovich Fokina di martedì, Jannik fa un gran bel passo avanti dal punto di vista della continuità di gioco. Un dato importante che balza all’occhio è lo 0 alla voce palle break concesse dal 20enne italiano, bravo a non farsi mai condizionare da Murray. Anzi, con il passare dei game è l’ex-numero 1 al mondo a patire l’insistenza del suo avversario. Il primo set si decide grazie ad un passaggio a vuoto di Sir Andy, il quale perde la battuta a zero e permette a Sinner di andare a chiudere il parziale sul 7-5.

Sull’onda lunga del momento positivo, l’altoatesino lo sfrutta a pieno ed immediata arriva anche la rottura nel 2° set con l’allungo immediato sul 2-0 a proprio favore. Murray cerca il ritorno ma Jannik continua a metterlo in difficoltà e si arriva così al secondo e decisivo break con l’arrivo sul 5-1. Gli ultimi game sono formalità e Sinner chiude senza troppi patemi sul 6-2 finale dopo un’ora e 45 minuti di incontro. Arriva così la rivincita per l’azzurro su Murray, dopo il ko dello scorso novembre a Stoccolma.

Ed ora l’amico Hubi

Per Jannik Sinner si tratta del quarto di finale numero 16 in carriera: nell’appuntamento di venerdì se la vedrà contro l’amico-rivale Hubert Hurkacz per un posto in semifinale.

Il polacco ha vinto agevolmente il proprio incontro, superando 6-3 6-2 lo slovacco Molcan. Sarà una sfida per due tennisti in piena lotta per la top 10: Sinner occupa l’ultimo posto disponibile mentre Hurkacz insegue subito dietro. I due sono grandi amici e nei due precedenti si registra una vittoria a testa. Quella più importante è sicuramente la finale al Masters 1000 di Miami con Hubert a prevalere in due set. Invece per Jannik c’è stata l’affermazione (non banale) alle Nitto ATP Finals.

Inoltre, nella giornata odierna, gli amici Hurkacz-Sinner giocheranno in coppia nei quarti di finale del doppio a Dubai. Dopo aver sconfitto Bublik-Celikbilek, se la vedranno contro Peers e Polasek. Insomma, destini incrociati per il numero 10 e 11 del mondo.