Calma vittima di bullismo: “Mi sono sempre sentito inadeguato. La musica mi salva”

Amici 21, la storia di Calma: “Mi sono sempre sentito inadeguato. La musica mi ha salvato”. Ecco il toccante racconto del cantautore

AMICI 21: IL TOCCANTE RACCONTO DI CALMA, VITTIMA DI BULLISMO– Ha stupito tutti il racconto di Calma, che nel corso di un colloquio con il Professor Rudy Zerbi, ha svelato di essere stato vittima di bullismo. Ecco riportate, di seguito, le dichiarazioni del cantante: «Mi sono sentito fuori luogo, come spesso mi è successo in passato… dove ho sofferto di bullismo».

Dopo le recenti problematiche sorte con Alex Wyse, allievo di Lorella Cuccarini, Calma spiega: «La musica è sempre stata la mia salvezza. Nel momento in cui ho la possibilità di essere in questa scuola, ho la gioia da un lato per essere qui, dall’altro nuovamente mi ritrovo in un gruppo dove mi sento inadeguato, dove devo farmi accettare. Questa cosa mi ha rievocato emozioni brutte, quando qualcuno non perde l’occasione di ricordarti quanto gli fai schifo».

Le parole dell’artista hanno commosso il docente di canto, che ha rivelato di volerlo portare al Serale. Insomma, Calma non si nasconde e non ha paura di raccontare il suo passato difficile (e le sue fragilità). Sicuramente quanto accaduto al ragazzo deve portare tutti a riflettere su quanto abbiano peso le parole e i gesti, che spesso possono causare ferite difficilmente cicatrizzabili. Noi ringraziamo Calma per essersi esposto su un tema delicatissimo come il bullismo, su Canale 5, nel corso di un Daytime di Amici 21, talent show seguito da milioni di ragazzi. A nostro avviso, è davvero importante sensibilizzare tutti sul fenomeno, che purtroppo è sempre più diffuso nel mondo.

