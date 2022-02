Uomini e Donne, anticipazioni 23 Febbraio 2022

TV e Intrattenimento

23 feb 2022 di Riccardo Manfredelli

Chiarimento solo rimandato tra Matteo Ranieri e Federica Aversano: il perchè lo scopriremo questo pomeriggio a “Uomini e Donne”. Anticipazioni

Puntuale come pochissimi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio – alle 14.45 su Canale 5 – l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ampio spazio sarà dedicato a Matteo Ranieri: il ragazzo, ex di Sophie Codegoni, oggi avrebbe dovuto finalmente avere l’opportunità di chiarire le sue ragioni con la corteggiatrice Federica Aversano, ma lei all’ultimo minuto si è vista costretta a disertare la sua partecipazione al programma, avendo accusato sintomi febbrili. In studio, tuttavia, si chiarirà che Federica non è positiva al Covid-19.

Sul fronte Trono Over, dopo molto tempo si tornerà a parlare della fine della relazione tra Diego Tavani e Ida Platano: il Cavaliere, in particolare, adesso frequenta Gloria (ex pretendente di Armando Incarnato): i due, oggi al centro dello studio di “Uomini e Donne”, racconteranno di aver trascorso una settimana insieme. Tutto perfetto, se non fosse che lei lamenta una scarsa presenza di lui, con telefonate sempre più rare, e il fatto che Diego si sia ritratto quando lei, prendendo l’iniziativa, ha provato a baciarlo.

Nel frattempo, con il vento in poppa, va avanti anche la frequentazione tra Ida e Alessandro.