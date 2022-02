Dubai: Sinner, rimonta da brividi. Davidovich Fokina piegato in 3 set

Ritorno in campo con una vittoria Jannik Sinner. All’esordio nel torneo ATP 500 di Dubai, il tennista altoatesino si impone con una rimonta da brividi su Alejandro Davidovich Fokina in tre set, dopo aver annullato ben 3 match point. Al 2° turno sarà sfida con Murray.

Ad un passo dal baratro, prima della rimonta

Dopo un mese di assenza dai campi, c’era spasmodica attesa di vedere la prima Sinner dopo l’addio con Riccardo Piatti. Il 20enne azzurro però fornisce una prestazione opaca per oltre un set e mezzo, permettendo allo spagnolo di comandare quasi sempre le operazioni e controllare l’incontro. Il primo parziale viene deciso alla prima chance utile per Davidovich Fokina che strappa il servizio e chiude al decimo gioco sul 6-4, portandosi avanti nel punteggio. La situazione per il tennista azzurro però non sembra cambiare nel 2° e rischia di affondare definitivamente quando va sotto 2-4 sul servizio dell’avversario. Ma qui ci pensa lo stesso Davidovich a rimetterlo in corsa con due errori gravi ed il controbreak immediato.

Si arriva così al tiebreak. Il confronto sembra indirizzarsi dopo 6 punti quando Sinner va sotto di due mini-break e 5-2 in favore dello spagnolo. Ma una prima ed importante reazione arriva grazie ad una risposta di Jannik nel punto successivo, chiamata out dal giudice di linea ma corretta ‘provvidenzialmente’ dal Hawkeye che consegna il punto al numero 10 del Ranking. Tuttavia Davidovich Fokina arriva a 3 match point ma ormai il campanello d’allarme per lo spagnolo è suonato. Sinner li cancella tutti e con un parziale di 5-0 ribalta il tiebreak e manda la sfida al 3°, chiudendo 8-6.

La partita a questo punto gira definitivamente: Davidovich accusa il colpo e Sinner ritrova la brillantezza che gli era mancata per oltre un’ora e mezza. Dopo aver annullato 3 palle break, lo spagnolo si arrende nel 6° game quando cede il servizio e permette all’altoatesino di allungare definitivamente sul 5-2. La reazione non c’è più da parte del n°43, al quale non riesce la contro-rimonta ed il match si chiude sul 6-3 finale dopo 2 ore e 30 minuti in favore di Jannik.

Ed ora c’è Murray

Al 2° turno del torneo 500 di Dubai, Jannik Sinner se la vedrà contro Andy Murray. L’asticella per il tennista azzurro si alza notevolmente, visto le doti di gran lottatore e maratoneta da parte del britannico. Per il numero 10 al mondo sarà anche l’occasione di una rivincita, visto che lo scorso novembre a Stoccolma fu Murray ad imporsi nettamente in 2 set.

Buona la prima per Sinner sotto la nuova guida di coach Simone Vagnozzi. Nonostante la poca brillantezza iniziale ed il rischio sconfitta, il classe 2001 ha ripreso questa partita contro Davidovich da grande campione, riuscendo a trionfare in rimonta.