Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 23 Febbraio 2022: Pesci agitato

Ariete Questo è il momento in cui bisogna iniziare a rimboccarsi le maniche! A dire il vero non siete mai stati inattivi! Anche noi abbiamo sempre riconosciuto al segno dell’Ariete una grande volontà di azione e la grande capacità di mettersi in gioco, solo che chi ha tentato un cambiamento negli ultimi mesi forse non ha vinto tutte le sfide. Magari avete ricevuto anche delle critiche! Per fortuna voi siete forti e non avete bisogno dei consensi degli altri, avere da Marzo Venere favorevole significa liberarsi di qualche peso e finalmente tra Aprile e Maggio avere una conferma, che potrebbe riguardare l’attività, capiamo che questo sia un periodo pesante per tutti, però l’Ariete è giusto che abbia una ricompensa, oggi le stelle sono interessanti anche per le buone idee che possono nascere in vista del futuro!

Toro I nati sotto il segno del Toro in questo mercoledì ritrovano un po’ di buona volontà, domani avremo una situazione ancora migliore, la prima parte della giornata è però agitata dalla Luna in opposizione e pensiamo che molti si siano arrabbiati negli ultimi due giorni, c’è stata la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa ma a quale costo? Voi siete una persona buona e cara però se ci sono persone che vi attaccano immotivatamente andate in escandescenze, non siete certo un tipo che riesce a farsi scivolare le cose addosso, se possiamo darvi un consiglio nel caso voi abbiate una bella storia o siate single e vogliate tentare un approccio con una persona che vi ricambia, sfruttate le giornate di sabato e domenica.

Gemelli I nati sotto il segno dei Gemelli come abbiamo spiegato in altre occasioni questa settimana saranno un po’ nervosetti. Abbiamo voluto comunque darvi un secondo posto in classifica perché pensiamo che questa situazione astrologica che parte da oggi e finisce venerdì sia comunque stimolante, avendo una Luna opposta è normale sentirsi agitati, ma avrete la possibilità di dire quello che non siete riusciti a dire per settimane, uno sfogo! Oggi potrebbe essere finalmente esposto qualche vostro dubbio, il periodo è comunque buono perché quelle che farete saranno discussioni liberatorie, da adesso potete finalmente affrontare problemi in maniera chiara, alcuni Gemelli non riescono a contattare la persona giusta sul lavoro. C’è un problema con un capo, una organizzazione, ditta? O per un esame? Piano piano si risolve tutto.

Cancro I nati sotto il segno dei Cancro iniziano a rimarginare la ferita emotiva aperta negli ultimi mesi, da pochi giorni il sole è tornato favorevole, Giove è amico e anche se ci sono problemi sociali bisogna affrontarli con coraggio, vi siete trovati a lottare negli ultimi mesi, anche con persone che la pensano in maniera molto diversa da voi, pare che piano piano i fatti che stiano dandovi ragione, ancora però non abbiamo un Oroscopo di totali consensi, per quanto riguarda le relazioni e gli incontri è molto probabile che voi siate ancora perplessi, in questa giornata di mercoledì avete cinque stelle di forza e davvero potete riscattarvi, siamo solo all’inizio.

Leone I nati sotto il segno del Leone combattono da tempo contro Saturno opposto, ma attenzione! Saturno in opposizione per il segno del Leone non rappresenta un blocco ma addirittura uno stimolo! Molti si sono ritrovati a fare cose che mai avrebbero pensato di iniziare, abbiamo spiegato in altre occasioni che più il Leone si trova di fronte ad una sfida e più è contento di affrontarla, è vero però che siete stanchi e sotto tensioni. Novità recenti comportano uno stravolgimento della vostra vita, dovete stare attenti a quelle persone che possono essere invidiose di voi. La giornata di oggi invita alla prudenza però con il segno del Toro e del Capricorno.

Vergine Il segno della Vergine vive una situazione agrodolce! Dolce perché comunque pensiamo che anche agli inizi di Febbraio sia arrivata una piccola soddisfazione, e se ne accorgerà di più chi ha un’attività o fa qualcosa di importante, chi è molto giovane avrà conosciuto una persona carina. Un po’ agro perché proprio in questi giorni se ci sono delle questioni in famiglia andranno chiarite, e noi crediamo che magari dovrete dire qualcosa che innervosisce chi vi sta accanto. Tra stasera e venerdì prudenza!

Bilancia Vorremmo ricordare a tutti i nati della Bilancia che tra stasera e venerdì è possibile risvegliare un sentimento, possibile vivere anche qualcosa di importante, molto utile recuperare energie, in questi giorni molti nati Bilancia hanno dovuto lottare per mantenere il proprio ruolo, parliamo anche a coloro che hanno più di trent’anni e che hanno visto cosa di strano c’è nel lavoro. Utile avere una persona solidale! La Bilancia ha bisogno di conferme ogni tanto, e mai come in questo periodo le state cercando. La giornata di oggi è comunque favorevole, Sagittario, Gemelli potrebbero essere segni che vi danno una mano a risalire la china.

Scorpione Inizio di settimana valido per le intuizioni. Queste aprono nuovi orizzonti, le scoperte che fate in questo periodo non sono proprio eclatanti o soddisfacenti, per esempio potreste scoprire che una persona è contro di voi, che non siete accettati in un certo ambiente o che magari siete voi che volete uscire da un certo gruppo. Marte e Venere sono comunque favorevoli quindi non è una settimana pesante. Se c’è qualcosa di strano nella coppia sarà bene parlarne tra sabato e domenica.

Sagittario Oggi il Sagittario vede entrare la Luna nel suo segno zodiacale, e questo decisamente è un elemento di forza che porterà tra mercoledì e venerdì buone indicazioni, questa Luna poi presto sarà in buon aspetto a Mercurio, il Sagittario non si arrende mai e conosciamo grandi personaggi anche celebri nati sotto questo segno zodiacale che persino in età matura dimostrano una vitalità che neanche un ventenne possiede, il segreto della giovinezza dei nati Sagittario è insita nel desiderio di non sentirsi mai superati dagli eventi, e soprattutto del desiderio di mettersi sempre in gioco, quindi coltivate le vostre emozioni e vostre sensazioni perché ricordiamo che tra Marzo e Aprile e Maggio un piccolo desiderio potrà essere realizzato. Giornate molto interessanti anche per gli incontri.

Capricorno Questa settimana coinvolge in maniera abbastanza importante la vostra vita, è come se doveste fare delle scelte. In certi casi sarà addirittura necessario giocare a braccio di ferro con qualcuno. Il Capricorno di solito non conosce mezze misure, è tutto o bianco o nero. Avete le vostre ragioni, lo capiamo, però ricordiamo che da Maggio inizia un transito diverso. Quindi se ci sono da affrontare problemi anche voi dovete essere più morbidi nei giudizi o farvi scivolare addosso le cose. Tra sabato e domenica le storie più belle potranno essere evidenziate al meglio.

Acquario Nel pomeriggio torna una buona vitalità. Abbiamo visto che l’inizio di questa settimana è stata un pochino pesante, ecco perché giovedì e venerdì saranno giornate più libere, il concetto di libertà è molto importante per tutte le persone in genere ma ricordiamo però che l’Acquario non ne può fare a meno. In questo momento vi trovate in un ambiente di lavoro che non vi stimola se lavorate come dipendente, o vorreste stare in un altro posto, ma non vi potete muovere, perché nella vita è per ora difficile da cambiare, il senso di rabbia cresce e vorremmo che si trasformasse in una sorta di creatività che vi spinga verso la realizzazione di qualcosa di bello, intanto cercate i complici giusti perché in vista di Venere, che entrerà nel vostro segno a Marzo, tutti gli incontri che fate in questo momento sono importanti, chi ama potrà sviluppare nuovi progetti.