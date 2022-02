22 febbraio 2022: cosa c’è da sapere sulla data palindroma?

Oggi è davvero un giorno particolare ed importante, un giorno raro e da ricordare. Infatti la data di oggi, martedì 22 febbraio 2022, sarà l’ultima data palindroma fino al 3 febbraio 2030. Ma cosa s’intende, precisamente, per giorno palindromo? Scopriamolo insieme.

Cos’è un palindromo?

Il palindromo è una frase o, come in questo caso, una sequenza numerica che si può leggere allo stesso modo in entrambi i sensi, da sinistra verso destra, come siamo abituati, ma anche viceversa. Per imbatterci in una nuova data palindroma dovremo attendere il 3 febbraio del 2030, che si può leggere come 03/02/2030.

Esempi di nomi palindromi

Esempi noti di palindromi sono il nome Anna oppure frasi più lunghe come il verso latino attribuito a Virgilio “in girum imus nocte et consumimur igni”, traducibile come “andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco”. Un’altra frase palindroma, in italiano, è “i topi non avevano nipoti”.

Un gruppo pop americano, i “They might be giants“, ha addirittura scritto una canzone riservata ai palindromi dal titolo “I palindrome I“. Ritmata, energica e ricca di speranza, la canzone risale a circa 10 anni fa. Vi invitiamo a cercare il significato della canzone per costellare di magia questo giorno così singolare ed unico.

22 febbraio 2022: il “Twos day”

La ricorrenza sul calendario è doppia in quanto oggi, oltre ad esserci un caso di giorno policromo, è anche il “twos-day” (“il giorno del due”), così come rinominato dagli studiosi americani. Questa denominazione è dovuta al numero 2 (“two”, in inglese) che si ripete ben sei volte nella data estesa 22/02/2022. Oggi, tra l’altro, è anche martedì, ovvero tuesday in lingua inglese. Per gli americani il 22 febbraio 2022 è un giorno fondamentale perché vi è un rimando storico e civico degno di nota: ricorrono, infatti, i 290 anni dalla nascita di George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti, nato il 22 febbraio 1732.