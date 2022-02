Frasi sull’educazione: tutte le citazioni più belle di sempre

L’educazione è un faro nel buio, è l’elemento fondamentale per il consolidamento di rapporti interpersonali solidi. L’educazione è alla base dell’intelligenza emotiva e ci consente di autoregolamentare e di arricchire la bellezza della coesione, della socialità e della crescita personale. Scopriamo, insieme, quali sono le frasi sull’educazione più incisive e più significative di sempre.

Tutti i nostri sistemi sociali e i programmi educativi si fondano su uno stratagemma estremamente astuto: evitano il cuore. Non portano al cuore, perché l’amore non viene insegnato in nessuna scuola, in nessuna facoltà universitaria. Al contrario, fate ogni sforzo per orientare tutta la vostra energia verso la testa, e restate confinati lì. Non sbocciate mai come un fiore. Tutti hanno un cuore, e di certo una giusta educazione sarebbe divisa in tre parti: educazione del corpo, perché il corpo possiede un proprio mistero. Educazione della mente, perché la mente ha una propria forza grandiosa per ciò che riguarda l’indagare negli oggetti. Ed educazione del cuore, per l’amore, che è completamente negata.

(Osho)