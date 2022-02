Frasi sulla speranza: tutte le citazioni più belle di sempre

La speranza è una brezza leggera che ci accarezza il viso ed è una culla che ci consente di scorgere il sole anche nei periodi più oscuri e terribili. Per vivere, è fondamentale coltivare il positivo e fare in modo che si materializzi dinnanzi ai nostri occhi. C’è un sentimento dolcissimo, silenzioso ed interno che spesso viene paragonato al verde degli alberi e alle sfumature infinite della nostra anima. Scopriamo, insieme, quali sono le frasi più belle che parlano di speranza.

La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle.

Non posso perdere l’unica cosa che mi mantiene vivo:

Per quanto possa sembrare brutta la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare per avere successo. Finché c’è vita c’è speranza.

Se c’è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un’altra vita, e sottrarsi all’implacabile grandezza di questa.

I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosa da fare, qualcosa da amare, e qualcosa da sperare.

Dove non c’è speranza, non c’è neanche vita.

Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare non avrò vissuto invano.

Non privare qualcuno della speranza-può essere tutto quello che ha.

Nonostante tutto io ancora credo che la gente sia davvero buona nel proprio cuore. Io semplicemente non posso costruire le mie speranze su basi fatte di confusione, infelicità e morte.

L’esistenza stessa delle biblioteche è la prova migliore che possiamo ancora avere speranza per il futuro dell’uomo.

Se non credi di potere sperare in te stesso, datti pure per disperato.

(Arturo Graf)