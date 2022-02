Sus Huellas: testo e traduzione del nuovo singolo di Romeo Santos

Il “Re Della Bachata” è tornato! È uscito in digitale “Sus Huellas”, il nuovo singolo della superstar mondiale Romeo Santos che, a sorpresa, ha pubblicato il brano che anticipa l’attesissimo album “Formula Vol.3“.

Inoltre, è online anche il videoclip del brano diretto da Andrew Sandler girato a Hollywood che mette in evidenza i segni indelebili che può lasciare una fugace storia d’amore. Composta dallo stesso Romeo Santos, “Sus Huellas” è una bachata che affascina per il suo stile unico: le atmosfere sensuali e il testo appassionato creano una melodia irresistibile per gli amanti del genere.

Il pluripremiato cantautore e icona della musica latina Romeo Santos, riconosciuto come il “re della bachata”, è l’artista latino con il maggior numero di successi alla #1 di Billboard in questo decennio. L’organizzazione per i diritti dello spettacolo ASCAP lo ha nominato “Songwriter of the Year” per cinque anni consecutivi, oltre ad avegli consegnato il premio speciale “Singer-Songwriter of the Year”. Per due anni di seguito è stato nominato dai Billboard Latin Music Awards “Artist of the Year” e dai Billboard Music Awards Latin Artist of the Year.

Testo

Antes que desnude el corazón

Te advierto que lo tengo con heridas

Que mi pasado oscuro fue una mujer

Y necesito ahora borrarla de mi vida

Antes que termine esta canción

Espero que tomes la iniciativa a deshacerme estragos de dolor

A sacarme sus secuelas de mi cuerpo

Tantas noches que fui suyo aún la siento

Ven arráncame sus huellas

Aunque quede en carne viva con la piel hecha pedazos

Ven arráncame las venas

Porque el plasma en mi interior tiene veneno de su amor

Y toma este encendedor

Quiero que quemes mis labios

Elimíname el sabor

Que su lengua mi hizo daño

Ven arráncame sus huellas

Cada rastro en mi pellejo con un cuchillo

Ven arráncame estas penas

Así no queda nada de ella cuando esté contigo

Después, cuando no me quede una lesión

Renazco un hombre nuevo y seré tuyo

Mientras tanto dame tu aportación

A sacarme sus secuelas de mi cuerpo

Tantas noches que fui suyo aún la siento

Ven arráncame sus huellas

Aunque quede en carne viva con mi piel hecha pedazos

Ven arráncame las venas

Porque el plasma en mi interior tiene veneno de su amor

Y tome este encendedor

Quiero que quemes mis labios

Elimíname el sabor

Que su lengua mi hizo daño

Ven arráncame sus huellas

Cada rastro en mi pellejo con un cuchillo

Ven arráncame estas penas

Así no queda nada de ella cuando estés conmigo

Arráncame todo

Quiero ser de ti

No quiero sus huellas

Prefiero morir

Arráncame todo

Quiero ser de ti

No quiero sus huellas

Traduzione

Prima di mettere a nudo il mio cuore

Ti avverto che ce l’ho con le ferite

Che il mio oscuro passato era una donna

E ora ho bisogno di cancellarla dalla mia vita

Prima che questa canzone finisca

Spero che tu prenda l’iniziativa per liberarmi dalle devastazioni del dolore

Per rimuovere le sue conseguenze dal mio corpo

Così tante notti che sono stato suo, la sento ancora

Vieni a strappare le tue impronte

Anche se rimane crudo con la pelle strappata a pezzi

Vieni a strapparmi le vene

Perché il plasma dentro di me ha il veleno del suo amore

E prendi questo accendino

Voglio che mi bruci le labbra

togli il gusto

Che la sua lingua mi ha ferito

Vieni a strappare le tue impronte

Ogni traccia sulla mia pelle con un coltello

Vieni a prendere da me questi dolori

Quindi non è rimasto niente di lei quando è con te

Più tardi, quando non ho un infortunio

Sono rinato un uomo nuovo e sarò tuo

Intanto dammi il tuo contributo

Per rimuovere le sue conseguenze dal mio corpo

Così tante notti che sono stato suo, la sento ancora

Vieni a strappare le tue impronte

Anche se sono crudo con la mia pelle a pezzi

Vieni a strapparmi le vene

Perché il plasma dentro di me ha il veleno del suo amore

E prendi questo accendino

Voglio che mi bruci le labbra

togli il gusto

Che la sua lingua mi ha ferito

Vieni a strappare le tue impronte

Ogni traccia sulla mia pelle con un coltello

Vieni a prendere da me questi dolori

Quindi non c’è più niente di lei quando sei con me

strappami tutto

voglio essere tuo

Non voglio le tue impronte

preferisco morire

strappami tutto

voglio essere tuo

Non voglio le tue impronte