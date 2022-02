Marco Mengoni e Drusilla Foer tra rimpianto, coraggio e paura

Dopo il debutto della seconda stagione che ha visto come ospiti de “Il Riff” Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli, Gregorio Paltrinieri e Pif, da domani, giovedì 24 febbraio, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming il sesto episodio in cui Marco Mengoni incontra Drusilla Foer, artista dalle mille sfaccettature, attrice anticonformista e autrice teatrale.

Profondamente antiborghese e attratta dal non-convenzionale fin da bambina, allontanandosi dal suo nido familiare, Drusilla Foer ha provato l’emozione dell’indipendenza e dell’autodeterminazione. Con grande profondità viene trattato il tema del rimpianto e l’attrice si rimprovera di aver avuto troppo poco coraggio in passato, con il rischio di lasciarsi sopraffare dalla paura e sottrarsi ai momenti di crescita personale che è possibile vivere solo attraverso l’esperienza. Il confronto con Marco Mengoni ha portato alla luce che, in fondo, ogni paura aiuta a crescere.

All’interno del Podcast “Il Riff” si parla anche di Sanremo e non sono mancati i complimenti reciproci tra Marco e Drusilla. Per l’attrice il teatro è uno spazio di grande condivisione, libertà e contatto con il pubblico ma si è parlato anche di applausi e silenzi e, soprattutto, di quanto entrambi siano importanti.

“La maschera ci permette di sopravvivere, ma anche di osservare, e non c’è maschera più bella del volto che nasconde” dice Drusilla, esortando ognuno a prendersi le responsabilità delle proprie azioni e rendendo le proprie insicurezze dei punti di forza da non dover più celare.

Il grande talento e unicità di Drusilla si uniscono affrontando tematiche toccanti come la mancanza e la morte, un momento di passaggio e non di estremo timore: “Tanto per me ho deciso di non voler veder la morte in viso, quindi se piace a Dio, quando arriva lei, me ne vado io”. In chiusura di episodio Drusilla svela a Marco e agli ascoltatori il suo Riff: l’incoscienza, che mano a mano evolve trasformandosi in audacia e poi sfrontatezza, quella voglia di buttarsi facendo un salto nel vuoto, imparando in questo modo a vivere.