Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 24 Febbraio 2022: Ariete energico

Ariete Questo giovedì vede l’Ariete decisamente più vitale ed energico rispetto agli ultimi giorni, ma resta qualche problema nel rapporto con gli altri perché siete portati a fare tutto per conto vostro. Sarà utile cercare solo persone positive e questo vale per quelli che si sono sentiti un po’ agitati o hanno dovuto lottare per mantenere le proprie posizioni. Questo fine settimana in arrivo è un po’ agitato ma poi da Marzo le cose andranno meglio, le preoccupazioni pesano sulla vita sentimentale così adesso bisognerà rimboccarsi le maniche.

Toro Il Toro non ha più quella Luna opposta che ha pesato sull’inizio della settimana, sono delle giornate che possono iniziare a farvi riflettere se c’è qualcosa di cui dovete parlare oggi potrete contare su un cielo importante. Tra venerdì e domenica ci sarà qualche problema di carattere pratico o nel rapporto con gli altri.

Gemelli Dovete contrastare questa Luna in opposizione così questo giovedì potrà risultare fastidioso soprattutto se dalla scorsa settimana state cercando riferimenti o di parlare con delle persone che dovrebbero darvi delle risposte. In questo momento tutto vi innervosisce. Diciamo che questa è una giornata sconclusionata in cui potete cercare comprensione. Già da sabato e domenica si recupera e in amore Marzo darà delle risposte in più.

Cancro Per i nati sotto il segno del Cancro finalmente qualcosa si muove, in questo momento bisogna cercare di superare quella sorta di solitudine che hanno vissuto persino coloro che sono in coppia da tempo. In questo particolare giovedì le che dite devono essere soppesate con molta attenzione, oggi abbiamo un cielo piuttosto irruento o difficile da gestire. Domani le cose andranno un pochino meglio.

Leone E’ molto importante adesso cercare di amministrare al meglio le questioni economiche, in amore invece da Marzo potrebbero esserci riferimenti nuovi. Questo vale per quelli che hanno già una storia d’amore in bilico, per la vita pratica, per lo studio e al lavoro si muove qualcosa. Bisogna andare avanti con coraggio ricordando che questo è un oroscopo che premia l’amore ma a metà quindi i cuori solitari cercano storie part-time e coloro che hanno relazioni durature dovrebbero ritrovare un po’ di sensualità perduta.

Vergine I nati sotto il segno della Vergine potranno contrare su un fine settimana importante, questo vale soprattutto per coloro che oggi per vari motivi si sentiranno piuttosto agitati. E’ un periodo che porta cambiamenti, alcuni hanno in mente un lavoro, studio, un incarico magari avranno avuto una piccola ricompensa. Forse resta da discutere un accordo e potrebbe esserci qualche piccolo malinteso.

Bilancia E’ vero che ci sono state tante tensioni, quelli che non hanno cambiato nulla e si ritrovano nella stessa situazione dei mesi passati sono annoiati e ci sono delle controversie o problematiche che bisogna cercare di superare. La cosa positiva è questa vostra capacità di parlare di capire quali sono le cose che non vanno. Tra sabato e domenica potrebbero tornare incertezze nella coppia in particolare se siete rimasti vittima di gelosia. Ci vorrà un po’ di pazienza.

Scorpione Lo Scorpione in questo fine settimana potrà guadagnare qualcosa in più soprattutto in termini di comprensione e affetto, tra oggi e domani quelli che hanno una bella storia dovrebbero rivelarla. Tra lunedì e martedì tutto è sembrato più pesante da affrontare o anche un pochino più agitato ecco perché l’astrologo consiglia di programmare un fine settimana accanto alle persone amate.

Sagittario Le stelle di questa settimana sono importanti tra l’altro oggi abbiamo anche la Luna nel vostro spazio zodiacale. Torna quel senso di libertà che confina anche con il successo. Voi nati del segno avete una grande capacità di apprendere dal passato per cui se certe relazioni non sono più gestibili avrete solo bisogno di un grande ottimismo e una grande forza.

Capricorno Forse in questo momento sentite di non ricevere quello di cui avete bisogno. La temperanza e la mediazione andrebbero ricercate in questo periodo. Da Maggio alcune questioni che adesso sono gestibili non lo saranno più ed ecco perché soprattutto tra sabato e domenica l’astrologo vi invita a riflettere. Nel lavoro sarà il caso di recuperare terreno e sarà importante sviluppare nuove emozioni.

Acquario Oggi l’Acquario può contare su questa Luna in aspetto utile per cui sia oggi che domani bisogna combattere di meno. Consensi in vista di Marzo quando Venere sarà nel segno, Mercurio in transito vi darà una capacità di visione del futuro. Il periodo favorisce anche coloro che si vogliono lanciare in nuove opportunità.