Claudio Mandia «si è ucciso»: la conferma dei detective di polizia

Claudio Mandia si sarebbe tolto la vita dopo essere stato sottoposto a misure di punizione «primitive».

Questa è l’accusa portata avanti da George Bochetto, legale dello studio Bochetto&Lentz che tutela la famiglia dello studente. L’allievo della Ef Academy di New York, originario di Battipaglia e deceduto negli Stati Uniti, avrebbe deciso di farla finita nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Prima, era stato posto in isolamento per tre giorni «come punizione per il lavoro in classe». Cosa era accaduto? Mandia avrebbe copiato un compito molto importante, necessario al conseguimento del diploma IB, International Baccalaureate. Le indagini per far ulteriormente luce sulla drammatica vicenda sono tuttora in corso.

La polizia Usa conferma: “Claudio Mandia si è impiccato”

La polizia di Mt. Pleasant ha confermato l’ipotesi del suicidio, avvenuto per impiccagione. Questo quanto si apprende tramite una nota, ripresa da vari media americani: “Entrando nella stanza gli agenti hanno scoperto uno studente maschio di 17 anni, deceduto. La morte è avvenuta per impiccagione“. Il risultati dell’autopsia, effettuata dall’ufficio del medico legale della contea di Westchester, dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il viceparroco Miceli: “Claudio era un ragazzo dolce e educato”

Ezio Miceli, viceparroco della chiesa della Speranza, a Battipaglia (Salerno), ha dichiarato nella giornata di ieri: “Non c’è una famiglia che non abbia versato una lacrima per Claudio, che non abbia avuto un pensiero per la sua famiglia”. Il sacerdote ha proseguito: “Claudio era un ragazzo dolce, educato. Una persona perbene. Non ci sono parole. Noi tutti abbracciamo i genitori, i familiari“. Anche la sorella di Claudio frequentava lo stesso college americano e farà ritorno in Italia con la famiglia. La salma dovrebbe arrivare a Battipaglia tra domenica e lunedì.