Primark apre a Milano, la nuova sfida del colosso irlandese

Primark apre a Milano. E’ ormai partito il countdown per l’apertura del nuovo punto vendita del colosso d’abbigliamento irlandese low cost. Dopo Arese e Rozzano il negozio sarà aperto nel palazzo di via Torino 45.

Un immobile che non porta buona fortuna alle attività commerciali. Un palazzo di sette piani e diecimila metri quadrati che hanno ospitato negli anni diversi marchi importanti come Standa, Billa, Trony e Fnac che però con il tempo non hanno avuto grossa fortuna.

La sfida di Primark è lanciata. L’idea è quella di puntare sul negozio nonostante il boom dell’e-commerce. Il nuovo negozio, infatti, si estenderà per tutti i 7 piani diventando un vero e proprio magazzino del low cost. Primark avrà l’affidamento dello stabile per 20 anni per un canone annuo stimato intorno ai 2 milioni e mezzo di euro.

La nuova apertura avrà un impatto importante anche per l’indotto del mercato del lavoro. Complessivamente dovrebbero esserci nuove assunzioni tra collaboratori e manager stimate intorno alle 2000 unità