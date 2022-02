Il daily di Amici 21: scontro indiretto tra Todaro e Celentano

Appuntamento pomeridiano con il talent show più famoso della tv. Scopriamo insieme cosa è successo nel daily di Amici 21 di oggi 23 febbraio.

La maestra di ballo Alessandra Celentano ha voluto in sala prove i due nuovi ballerini di latino Nunzio, allievo di Todaro, e Leonardo, quest’ultimo entrato nella scuola grazie ad un banco da lei predisposto. Dopo alcune prove di stile, la Celentano ha sferrato poi la sua mossa: dopo aver fatto analizzare l’esibizione di Leonardo durante la puntata, ha fatto constatare da un tecnico di latino che tutte le correzioni fatte da Todaro erano tecnicamente errate.

In seguito ha poi richiesto l’opinione di Nunzio, il quale ha prontamente difeso il suo insegnante (da ricordare che il giovane ha studiato con Todaro anche fuori dalla scuola di Amici), dicendo che i vari giudizi dati a Leonardo e si basavano soltanto sul gusto personale degli insegnanti, non si trattava di critiche tecniche. Ne è seguita poi una discussione tra Alessandra e Nunzio, quest’ultimo criticato per il suo atteggiamento “spocchioso“.

Nel frattempo altri due ballerini hanno incontrato la loro insegnante di ballo: stiamo parlando di John (precedentemente membro del corpo di ballo di Amici) e di Alice, allievi di Veronica Peparini. Entrambi fragili ed emotivi, hanno parlato un po’ con Veronica delle loro vite, e di quelle esperienze che li hanno portati a chiudersi nel loro mondo, impedendo a molti di entrarvi, costruendo poi un muro di insicurezza di distacco. La Peparini ha dunque rassicurato i suoi allievi, consigliando loro di farsi forza a vicenda, e di cercare di trarre il più possibile dall’esperienza di Amici.