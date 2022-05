Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 25 Maggio 2022: Leone socievole

Ariete Avete tanti pianeti nel segno: Luna, Marte, Giove ed è anche utile questa Venere in particolare per i rapporti sociali e amorosi. Quando abbiamo tanti pianeti in un segno zodiacale è normale che quel segno si senta un pochino superiore agli altri. Come abbiamo segnalato in altre occasioni, l’unico rischio è quello di strafare, grande Oroscopo per tutti quelli che tentano una sfida.

Toro L’amore è importante, tra l’altro la Luna domani entrerà nel segno. Tra giovedì e sabato non escludiamo che ci siano cose da dire. Qualcosa su cui riflettere, probabilmente avete ricevuto qualche critica nel lavoro. Contano i risultati e da questo punto di vista pensiamo che la maggioranza dei nati Toto sia davvero protetta. I sentimenti ritornano in gioco dalla fine di questo mese.

Gemelli Continua questa ondata di grande visibilità. Usiamo questo termine non a caso, perché non solo è possibile che in questo periodo voi vi facciate notare di più ma è anche possibile che voi possiate notare situazioni importanti, cavalcare l’onda e andare lontano! Vi sentite rinnovati e più spinti all’azione.

Cancro Ogni tanto vivete giornate di riflessione, in cui è un po’ difficile ritrovare una certa tranquillità o scendere a patti con la realtà. In questo momento in verità vi trovate in uno stato di grande confusione, ancora di più se in amore c’è una persona che non vi protegge o c’è una persona che è lontana fisicamente o psicologicamente, consigliamo di fare buon viso a cattivo gioco e recuperare energia.

Leone Oggi abbiamo una bella Luna favorevole, questo mercoledì rilancia la vostra voglia di amare e stare con gli altri. Venerdì ci sarà un po’ di calo per colpa di una Luna strana, comunque in questo periodo siete molto attenti alle scelte che fate e se vivete qualche momento sottotono è solo perché ci sono troppe cose da fare. Incontri positivi in questa giornata.

Vergine In queste giornate è utile riflettere sulla propria condizione di lavoro ma anche sulle novità immediate, la vita non vi piace ad ostacoli, vorreste che fosse tutto molto tranquillo. In questi giorni potreste rimanere scottati da alcune esperienze particolari, in particolare in amore. Siete una persona che appare sicura di se e quindi è difficile per chi vi circonda capire che anche voi avete bisogno di momenti di conforto.

Bilancia Rimanete tranquilli in questo periodo anche se è molto difficile. Avere pianeti in opposizione non vuol dire che le cose vanno male. Vuol dire che si arriva ad un punto della propria vita in cui bisogna riprendere il destino in mano, bene cercare di risolvere problemi del passato e sconfiggere qualche presunto o vero amico. Forse chi è più superficiale tra di voi, vive tutto con meno ansia.

Scorpione Se dovete parlare di cose importanti approfittate di questa giornata di mercoledì. Venerdì potrebbe nascere qualche piccolo conflitto, quindi abbiamo tra mercoledì e giovedì l’occasione di chiarire qualcosa e di parlare con una persona, di sottolineare tutte le situazioni che non vanno. E’ importante adesso anche recuperare un sentimento, molti Scorpione sono rimasti delusi tra Febbraio e Marzo per una storia d’amore finita male. Se un rapporto è ancora in piedi forse manca intimità.

Sagittario Non perdete l’occasione di lanciarvi in pista, in una settimana che resta tiepida ma ricordiamo che presto brucerà! Ad ogni modo questi giorni sono fonte di passione e di entusiasmo, forse già nuovi progetti e programmi sono in vista per Giugno.

Capricorno Questa è una giornata in cui 2+2 potrebbe non fare 4, questo per voi è inammissibile perché per quanto voi siate una persona comprensiva ed equilibrata ad una certa logica non rinunciate, quindi se sono tornate delle persone che non ragionano o che fanno troppo affidamento su di voi, perché le avete abituate male, cercate di riprendervi i vostri spazi! Vivete questo mercoledì con molta attenzione.

Acquario Questa è una settimana di sprint che può essere risolta al meglio però con un po’ di agitazione addosso, soprattutto per coloro che sono costretti a fare qualcosa che non vogliono fare. C’è una grande voglia di liberarsi di un peso e di viaggiare, di fare cose divertenti, tutti gli Acquario riescono a sbloccarsi e reagire. Piccole polemiche possono nascere con il segno del Cancro.