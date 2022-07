Oroscopo di Paolo Fox Martedì 26 Luglio 2022: Gemelli allegro

Ariete Possono capitare giornate di stanchezza o anche di freno per questo mettiamo in evidenza le prossime giornate come pesanti perché si è nervosi. Se c’è una cosa che vi guida è l’impazienza ma ora non va bene. Un problema famigliare può amareggiare, sentirvi colpevoli per non essere stati vicino ad una persona.

Toro Per voi Toro sono 48 ore interessanti. Abbiamo un cielo che protegge con Venere favorevole. L’amore in questi giorni pretende chiarezza se c’è stata una divisone spinta proprio da voi.

Gemelli Se c’è un segno del temperamento allegro questo è il vostro! Speriamo che queste giornate, anche se faticose, siano utili. Da Maggio quelli che avevano un contenzioso legale aperto riguardante anche un acquisto possono trovare soluzione e anzi speriamo che alcuni l’abbiano già trovata. Leone attorno a voi vi darà più stimoli.

Cancro Il passaggio della Luna nel segno rivela una certa malinconia di fondo perché dentro di voi spesso alberga uno spirito romantico che sconfina in certe riflessioni non sempre positive. Nei prossimi giorni molti di voi vorranno riavvicinarsi ad una persona cara e tornare ad emozionarsi. Si cerca di avere qualcosa in più sul lavoro ma ci sono spesso troppe tensioni.

Leone Domani avrete Giove in aspetto favorevole: non temete, il vostro riscatto è dietro l’angolo. Ora però è importante mandare giù qualche rospo, specie se avete dovuto affrontare un cambiamento che non avreste voluto, un trasferimento non voluto. Cercate di usare cautela e non sottovalutate nessun dettaglio.

Vergine Domani state decisamente meglio, dopo alcune giornate in cui la Luna storta vi ha messo sotto pressione. Non trascurate l’amore, di recente lo avete messo un po’ troppo in secondo piano per occuparvi della vita pratica. Dovreste sfruttare Venere attiva fino al 10 Agosto.

Bilancia Domani dovrete adoperarvi per colmare una lontananza in amore. E’ da Maggio scorso che state trascinando delle tensioni o dubbi nel rapporto di coppia, forse uno dei due è stato male o c’è stata agitazione. Godetevi le vacanze, Venere poi tornerà a darvi una mano.

Scorpione Domani potrete aspettarvi di vivere piccole o grandi tensioni, dipende da voi. In amore dovreste buttarvi senza timore anche se in passato avete sofferto per una separazione. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci incertezze. Ancora di più se negli ultimi giorni ci sono stati cambiamenti o se dovete ripartire da zero. Prossimi giorni interessanti.

Sagittario Domani avrete Sole, Mercurio e Giove in aspetto favorevole: grande ripartenza! Vi aspetta una seconda parte dell’anno avvincente ma anche un 2023 pieno di successi. Successi che potete programmare, decidere e rincorrere. Anche in amore potrete aspettarvi cose belle. Chissà che non nasca un amore grande entro Ferragosto.

Capricorno Domani le questioni di soldi occuperanno ancora gran parte dei vostri pensieri. I problemi pratici e i tanti pensieri che avete a lungo potrebbero pesare. Cautela doppia mercoledì prossimo.

Acquario Domani dovreste concentrarvi sul lavoro. Le occasioni non mancheranno ma dovrete farvi valere, soprattutto dal punto di vista economico. Piccoli problemi di soldi da affrontare: non dovete rinunciare a cose delle quali avete diritto.