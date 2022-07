Accordo Inter – Salernitana per Pinamonti: si attende si del giocatore

Pinamonti alla Salernitana. Sembra questa essere la notizia più forte di Calciomercato della giornata. L’attaccante, 13 reti nella scorsa stagione con la maglia dell’Empoli, dovrebbe secondo gli accordi trasferirsi in granata per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Si attende a questo punto l’ok del giocatore affinché tutto vada in porto. Sull’attaccante rimane forte l’interesse di Monza, Atalanta e Sassuolo.

L’arrivo di Pinamonti a Salerno sarebbe di sicuro un gran colpo per la società di Iervolino. Staremo a vedere come andrà a finire. Naturalmente l’arrivo di Pinamonti escluderebbe quello di Piatek in ottica Hertha Berlino.