Calciomercato Monza, in arrivo anche Candreva e Sensi

Il Monza è scatenato sul mercato. Dopo aver ufficializzato Cragno tra i pali e Ranocchia in difesa come prime operazioni di calciomercato, l’attenzione di Galliani si è riversata sui rinforzi per il centrocampo, senza dimenticare che resta viva l’idea Petagna.

Il primo obiettivo per il centrocampo sembra essere Candreva della Sampdoria. L’italiano piace tanto alla dirigenza lombarda perché sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Stroppa nel ruolo di esterno a tutta fascia. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, dovrebbe arrivare a Milano tra oggi e domani. Ci sarà, quindi, un altro incontro con il Monza dopo quello già avuto un paio di settimane fa. Il suo sarebbe un innesto di grandissima esperienza in Serie A , oltre che di qualità. Resta da capire quali saranno le richieste della Sampdoria ma non dovrebbero esserci ostacoli.

Le operazioni di calciomercato del Monza non sono però terminate. Galliani, infatti, ha intenzione di assegnare la maglia di regista della squadra a Stefano Sensi. Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro con il centrocampista di proprietà dell’Inter ed in prestito nell’ultima stagione alla Sampdoria. Entro la fine della prossima settimana le parti si incontreranno di nuovo e si pensa possa già arrivare una risposta definitiva. Anche in questo caso c’è fiducia sull’esito positivo dell’affare.