Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 25 Luglio

Quella che è appena iniziata, si rivelerà essere una settimana molto speciale per tutti i fan di Un posto al Sole. Infatti venerdì 29 Luglio, la celebre soap opera napoletana toccherà il traguardo dei 6000 episodi, per cui sarà prevista una puntata speciale con una presenza d’eccezione. Nell’attesa, Un posto al Sole proseguirà la sua normale programmazione settimanale, andando in onda come sempre alle 20:45 su Rai3. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di oggi.

UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI

Chiara e Nunzio si preparano al grande viaggio, eppure la loro partenza non sembra far altro che generare ulteriori problemi e complicazioni. Come riportano le anticipazioni di Un posto al Sole, tutti i grandi della situazione Franco, il quale seppur a malincuore ha aiutato Nunzio a procurarsi dei documenti falsi, ma anche Katia e Angela, sono preoccupatissimi riguardo a questa partenza imminente. Essendo infatti a conoscenza della reale meta dei due ragazzi, il timore è sempre quello che possano finire in qualche situazione pericolosa e irrisolvibile. Non resta che vedere come si evolveranno ulteriormente.

Intanto, sia Mariella che Speranza cercano di far instaurare un legame tra Samuel ed Espedito, in modo che il ragazzo possa frequentare la figlia dell’Altieri senza paura o timore di nascondersi. Mariella ed Esperanza ce la metteranno tutta, ma il rischio che le cose non vada sempre a finire come le si vorrebbe è sempre dietro l’angolo.

Sempre secondo le anticipazioni di Un posto al Sole, oggi gli spettatori assisteranno a una furiosa lite tra Manuela e Micaela. La prima scoprirà dei messaggi sul telefono della sorella, che saranno per lei motivo di profondo turbamento. Che cosa scoprirà Manuela? In che modo la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare? Per scoprirlo, non resta che vedere come si evolveranno le vicende nelle nuove puntate di Un posto al Sole.