Individuato lo stalker di Michelle Hunziker e Federica Panicucci

E’ stato possibile rintracciare, dopo mesi di ricerche, il principale sospettato di stalking ai danni di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. Come i dovuti accertamenti informatici hanno individuato, si tratta di un ventenne bolognese che avrebbe minacciato più volte, tramite messaggi e commenti social, le due donne.

Come riporta l’edizione locale bolognese di “Repubblica“, la presentatrice e showgirl Michelle Hunziker è stata più volte oggetto di accuse e insulti fortemente sessisti da parte dell’indagato. Un’accusa che lo stalker le ha rivolto è stata quella di essersi impegnata in diverse campagne a sostegno di altre donne e vittime di violenza domestica. Una delle iniziative in cui è stata maggiormente coinvolta è stata “Prima Difesa“, organizzata insieme all’avvocato Giulia Buongiorno per la lotta contro lo stalking.

I deliri del ventenne di Bologna non hanno riguardato solo la Hunziker, ma anche un’altra donna appartenente al mondo dello spettacolo. Infatti, l’uomo ha minacciato sia Federica Panicucci che suo figlio, insultandola con assurdo richiami sessisti. Questo il messaggio che il giovane stalker ha lasciato in uno dei suoi post: “Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…”.

Adesso non resta che vedere come si evolverà ulteriormente la vicenda, anche se è molto probabile che vi possa essere un rinvio a giudizio.