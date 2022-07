Giffoni Day 4: Maupas e i Follya infiammano il festival

Nuova giornata al Giffoni Film Festival piena di ospiti ed incontri per i giurati. Durante il quarto giorno i giurati hanno incontrato Paolo Ruffini insieme a Sabrina Impacciatore e Jenny De Nucci per l’anteprima di ”Ragazzaccio”, pellicola diretta dallo stesso Ruffini. I ragazzi sono poi stati coinvolti in un’interessantissima conversazione con Dario Fabbri (Analista geopolitico e giornalista ) e l’attore Nicolas Maupas che ha raccontato l’esperienza sul set di ”Mare Fuori”

L’intervista

Alberto Malachino a Giffoni

Con l’attore Alberto Malachino si ci si è focalizzati sul doppiaggio, grazie al suo ruolo nel nuovo cartone ”Lightyear – la vera storia di Buzz”, e sulla sua esperienza sia in Rai che per Netflix. Infine, l’attore ha parlato del medical drama a cui ha partecipato.

Tanta musica con i Follya e gIANMARIA

Non solo cinema e serie tv per i ragazzi di Giffoni ma anche tantissima bella musica. Ospiti della quarta giornata i Follya che tornano a far musica insieme dopo la ”separazione” di qualche anno fa. Con un nuovo nome ma con la stessa voglia di raccontarsi attraverso i loro brani, la band ha raccontato dei progetti passati e futuri, sempre insieme.

A presentare la sua arte è anche gIANMARIA che ha parlato della sua musica e della voglia di farsi conoscere. Il cantante si è poi esibito anche la sera durante il concerto in piazza.