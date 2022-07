Mario Ermito nella nuova commedia “Por los pelos”

Lo abbiamo conosciuto a Tale e Quale Show nel 2018 e come concorrente del Grande Fratello Vip e ora, Mario Ermito è uno dei volti di “Por los pelos”, la nuova commedia romantica diretta dal regista spagnolo Nacho G. Velilla, presentata in anteprima internazionale lo scorso 21 Luglio a Madrid.

Lo ha reso noto lo stesso Mario Ermito con uno scatto sui social e a corredo le seguenti parole: “Sono passati due anni dalla realizzazione di questo meraviglioso film “Por los Pelos”, diretto dal maestro Nacho G. Velilla e distribuito da Warner Bros. Spain e finalmente il 21 Luglio ho partecipato alla presentazione ufficiale a Madrid. Questo decreterà il mio esordio ufficiale nel panorama cinematografico spagnolo. Non sto più nella pelle>>, ha scritto. Poi, ha aggiunto: “Madrid mi ha accolto a braccia aperte e mi ha fatto vivere una delle esperienze più belle e formative della mia vita“.

L’attore affiancherà Amalia Salamanca, attualmente sulla piattaforma Netflix con ‘Benvenuti a Eden’. E’ un periodo d’oro per Ermito che, a settembre, vedremo co-protagonista di una fiction per Raiuno.

E, a chi gli ha chiesto se anche lui fosse stato vittima di pregiudizi, ha risposto: “Pregiudizi? Ne ho vissuti. Per essere un bel ragazzo, come se la bellezza e il talento non potessero coesistere. Ma per fortuna mi sono preso un sacco di soddisfazioni“, ha concluso”.

Nato a Brindisi nel 1991, Mario stato protagonista di diverse fiction tra cui ricordiamo: Il Peccato e la Vergogna con Gabriel Garko e Adua Del Vesco, Non è Stato mio figlio, L’onore e il rispetto 5, Don Matteo e L’allieva 5. Al cinema ha recitato in una pellicola presentata al Festival di Roma nel 2018 “Detective per Caso”.

Por Los Pelos uscirà nelle sale spagnole il 12 agosto. La pellicola ha come protagonisti Juanjo, Sebas e Rayco. I tre affrontano lo stigma dell’alopecia e allo stesso tempo i loro problemi di autostima in un mondo guidato dalle apparenze.