Un posto al sole anticipazioni: ecco cosa succederà

La famosissima soap “Un posto al sole” tornerà con un nuovo appuntamento questa sera alle 20.45 su Rai3: siete pronti a scoprire cosa succederà oggi?

Nella prossima puntata di “Un Posto al Sole” in onda giovedì 21 luglio 2022, scopriremo che è proprio Katia (Stefania De Francesco), ovvero la mamma di Nunzio (Vladimir Randazzo), a voler assolutamente impedire che suo figlio parta e lasci tutto per seguire Chiara (Alessandra Masi).

Infatti, Katia ha scoperto che suo figlio vorrebbe andarsene per sempre, e che il suo non sarà assolutamente un viaggio di piacere: riuscirà a fermarlo? Cosa sarà disposta a fare pur di non perdere l’amato figlio?

Successivamente assisteremo al ritorno in città di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) che sono più affiatati che mai. I due, però, non sanno ancora che Lara sta già pensando a un modo per vendicarsi della loro storia d’amore.

Grazie al sostegno di Alberto, Clara ha deciso di sostenere il suo esame di maturità. In questa nuova puntata della soap “Un posto al Sole”, Clara scoprirà il risultato dell’esame appena sostenuto: sarà riuscita a passarlo a pieni voti? Per scoprirlo non ci resta che collegarci alle ore 20.45 su Rai3.