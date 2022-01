Oroscopo di Paolo Fox: Giovedì 27 Gennaio 2022

Ariete Buone notizie in questo giovedì perché abbiamo una Luna molto interessante e questo è l’inizio di una grande fase che riguarda un po’ tutta la vostra vita. Questa fase avrà uno sviluppo maggiore a partire da marzo però già si sente qualcosa nell’aria. Molti hanno superato la grande pausa ma anche la fatica e il malessere del passato. Chi si lascia andare avrà certamente la possibilità di vivere una bella emozione e le prossime 48 ore regalano soddisfazioni in più.

Toro Per voi è molto importante conservare un po’ di indipendenza ma soprattutto di passione in vista del fine settimana perché sabato e domenica ci sarà un oroscopo molto importante con quattro pianeti attivi. Si potrebbe decidere qualcosa di importante che riguarda la famiglia, il lavoro, anche la vita in generale. Colloqui importanti per accordi e contratti possono essere sviluppati in questo momento.

Gemelli A volte vi sentite privati della vostra libertà oppure in certi momenti sentite che è difficile avere a che a fare con il mondo circostante. Forse quello che molti di voi stanno facendo in questo momento è selezionare le amicizie, cercare negli incontri qualcosa di nuovo. In queste 48 ore possono tornare le passioni: Bilancia e Toro sono segni di riferimento.

Cancro Vi state evolvendo, state crescendo. L’astrologo ricorda che tra sabato e domenica molti nodi arriveranno al pettine. Se ci sono complicazioni familiari o amorose sarebbe il caso di parlarne fin da ora.

Leone Queste sono giornate di recupero: giovedì con la Luna in aspetto buono, venerdì un po’ meno. L’astrologo consiglia di non fermarsi proprio adesso. Certo è vero che qualche ritardo può capitare per via dell’opposizione di Saturno ma in questo cielo c’è una grande voglia di recupero e il desiderio di farsi avanti. Tutta la parte finale di questa settimana sarà utile per l’amore.

Vergine Ogni giorno c’è grande energia e voglia di fare però è probabile che arrivino dei momenti di stanchezza. Giovedì e venerdì potrebbero essere delle giornate sottotono. Quindi in queste 48 ore il consiglio dell’astrologo è quello di fare poco o magari semplicemente evitare conflitti. Grande recupero a partire da sabato.

Bilancia Se ci sono complicazioni d’amore o di famiglia ricordate che questo fine settimana potrebbe essere importante proprio per definire quello che non va. Più che parlare di questo giovedì l’astrologo si riferisce alle giornate di sabato e domenica in cui potranno esserci discussioni, procedete con cautela. Le stelle aiutano un buon recupero.

Scorpione Ultimamente avete vissuto un momento di stallo, di stanchezza, in questa giornata siete ancora un po’ frastornati ma venerdì andrà meglio. Negli ultimi due giorni avete avuto una sensazione particolare, di conflitto, forse anche di nervosismo. Le coppie che hanno alcuni problemi parlano poco, forse sono troppo lontane mentre sarebbe il caso di riconciliarsi.

Sagittario In questi giorni avete una grande voglia di esplorare il mondo che poi è la caratteristica del vostro segno. Chi si muove in questo periodo avrà certamente qualcosa di più. Chi invece apre un’attività dovrà stare attento alle questioni di carattere economico e legale perché c’è Giove dissonante. Fortunatamente si cade in piedi per cui qualsiasi cosa abbiate in mente di fare ci sarà un’opportunità.

Capricorno Questo cielo sta per muoversi in maniera favorevole ma tra sabato e giovedì della prossima settimana ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti nel vostro segno. Se avete un progetto, se dovete parlare con una persona, sarà più facile arrivare ad una conclusione. Marte, Venere e Mercurio che transitano nel vostro segno vi premieranno in maniera inattesa.

Acquario Alcune situazioni che state vivendo adesso potrebbero darvi la sensazione di essere imprigionati in certi doveri che vorreste scaricare. Avreste la voglia di mollare tutto ma non si può fare perché non tutti possono permettersi un’azione del genere. Insomma vi trovate in una fase anche se non di stallo completo ma di attesa in cui non ricevete le soddisfazioni che pensate di meritare.