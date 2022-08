Oroscopo di Paolo Fox Domenica 28 Agosto 2022: Sagittario teso

Ariete Dovete prendere le distanze da persone che possono innervosirvi. Quando avete un buon Oroscopo non è detto che tutto vada bene, per esempio potreste avere anche dovuto contare i danni di una situazione inaspettata sul lavoro, però certamente ci saranno la capacità di riprendersi e buone notizie in arrivo. Tra oggi e domani non dovete dare retta alle provocazioni che arriveranno dall’ambiente che vi circonda.

Toro In questo giorno che vedrà l’ottimo aspetto di Sole e Luna un’idea originale vi farà ottenere un aperto apprezzamento da parte di persone che contano. Vi ricordiamo che questo è un periodo importante per cercare di ristabilire dal punto di vista professionale quella serenità che state aspettando da tempo, anche un rimborso o qualche piccola somma di danaro, e per questo potrete contare sulla seconda metà di Settembre per avere di più.

Gemelli Evitate le spese inutili oggi e non fatevi prendere da inutili ansie, sarete piuttosto nervosi o magari semplicemente fiacchi. Insomma, oggi ve ne stareste a casa molto volentieri, mentre probabilmente dovrete fare tante cose diverse. Non dovete preoccuparvi, la forza torna ma bisogna aspettare il 29.

Cancro Gli affetti possono rendervi la vita davvero speciale, ancor di più da Settembre. Il lavoro in questo momento è, però, sottoposto ad un’attesa. Forse avete iniziato un nuovo progetto che per ora non si sa bene come andrà a finire , c’è mancanza di certezze. Un clima piacevole è comunque presente in questa giornata che vede Sole e Luna.

Leone Questo fine settimana insegna una bella capacità di comprensione e anche la possibilità di innamorarsi con Venere nel segno. Marte è favorevole, in questo momento potete dedicarvi ad un amore oppure semplicemente farvi ammirare, perché con i vostri modi di fare e l’innata capacità di mettervi in mostra otterrete molti consensi.

Vergine Avere Sole e Luna nel proprio segno è certamente un elemento di forza, anche se non mancano piccoli contrasti con l’ambiente e qualche preoccupazione su come impostare il lavoro nei prossimi mesi; è la dissonanza di Marte a generare qualche perplessità.

Bilancia Oggi non vi sveglierete pensierosi, cosa che vi è capitata nei giorni passati. Farete un sorriso davanti allo specchio e vi sentirete decisamente molto meglio. Questo è un periodo di riflessione per quanto riguarda l’attività, ci sono proposte in ballo ma è difficile che arrivino risposte concrete prima di qualche tempo, avrete le idee più chiare dopo il 25 Settembre.

Scorpione In questo momento dovete fare appello a tutto il vostro buon senso per eliminare quella voglia di isolamento e di cambiamento che in maniera esagerata ha occupato la vostra vita nel corso delle ultime settimane. In realtà non sono nati pochi Scorpione che hanno dovuto combattere con qualche piccolo problema in famiglia. Venere contraria parla di amori un po’ più difficili da incontrare, persone con cui sembra anche complesso entrare in sintonia.

Sagittario Questo è un giorno un po’ teso e nervoso, in cui restano sempre incognite. Non crediamo che ci siano dei problemi reali, pensiamo più che altro siate voi ad essere ansiosi, forse anche per colpa di qualche piccolo disturbo fisico o qualche incomprensione determinata da un novilunio che porta dubbi; già da lunedì le cose andranno meglio.

Capricorno Tempo fa avete riposto in un cassetto sogni ed emozioni ma ora è il caso di tirare fuori qualche idea e non sentirvi in balia del destino o privato della fortuna. Potrete esaminare con cura ogni situazione e andare lontano. Avete un periodo fertile nonostante questo Giove dissonante che rappresenta persone contro.

Acquario Mancano poche settimane e finalmente Venere non sarà più contraria, questo significa che nei prossimi giorni tutti i sentimenti e le relazioni potranno decollare, non solo quelle amorose ma anche quelle determinate da profonda amicizia. Da questo momento in poi avrete davvero la sensazione di rinascere ad una nuova vita.