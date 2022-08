USA, Matteo Barattieri muore dopo il concerto dei Blondie

Matteo Barattieri, noto ambientalista, era un volto molto noto in Brianza e nei dintorni. Il tragico accaduto si è concretizzato a Nashville

Una tragedia negli USA che ha come oggetto un volto noto dell’ambientalismo. Matteo Barattieri, volto molto noto in Brianza e grande conoscitore e amante del Parco di Monza, ambientalista convinto, è deceduto tragicamente. L’ambientalista era negli Stati Uniti per un concerto dei Blondie, la sua band preferita. L’uomo si trovava vicino a Brownwood Drive, a Nashville, dov’è stato investito, secondo il racconto di un testimone.

Sono ancora in corso le indagini. Matteo Barattieri era un volto molto noto in Brianza, ma non solo. Nato a Monza nel 1965 aveva conseguito la laurea e il dottorato in geologia. Era impegnato nella divulgazione, didattica ed educazione nei settori naturalistico ed ambientale. Era autore di diverse pubblicazioni scientifiche in campo ornitologico, ed articoli e libri.

L’uomo aveva cominciato a sviluppare delle vere e proprie guide per il Parco, sempre molto seguite da un pubblico sempre più numeroso, soprattutto dai più giovani che riusciva a conquistare con i suoi racconti. Ma soprattutto era un grande paladino della difesa della flora e della fauna del grande polmone verde. Proprio pochi mesi fa aveva denunciato e si era schierato contro il concerto di Springsteen, nel 2023, sul prato della Gerascia.

Faceva parte del Comitato per il Parco e la Villa Reale.

“Ora vai pure con la tua bici a pedalare tra le nuvole e continua a mandarci suggerimenti e nozioni. Ti ricorderemo sempre così.” ha commentato, tramite un post su Facebook, Matteo Stucchi, storico amico di Barattieri.