Bruce Springsteen e la E Street Band si esibiranno in Italia nel 2023

Bruce Springsteen e la E Street Band si esibiranno in Italia per ben tre giorni:

Giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara ,

, Domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma

Martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Bruce Springsteen e la E Street Band: il ritorno

Il 2023 vedrà il ritorno di Bruce Springsteen e la E Street Band, con una serie di date ancora da svelare. Inoltre è in programma un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona.

Le dichiarazioni di Bruce

Bruce, a tal proposito, afferma:

«Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!».

Bruce Springsteen e la E Street Band: la prevendita in Italia

In Italia sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale. La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza.

Tour: ecco le tappe europee

Le tappe europee confermate del tour saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Gothenburg, Oslo, Copenaghen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza.

La E Street Band: ecco i membri

I membri della E Street Band sono: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).