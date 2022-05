Ue-Usa: lo stop del gas russo alla Finlandia è un ricatto 

La Commissione europea e gli Stati Uniti hanno scritto una dichiarazione congiunta. L’interruzione dell’elettricità e del gas naturale da parte della Russia alla Finlandia, dopo lo stop delle forniture di gas a Polonia e Bulgaria, è “ingiustificata e inaccettabile”.

“Attraverso la task force – prosegue la nota – continueremo a lavorare per diversificare la fornitura di gas naturale in Europa, mentre acceleriamo la diffusione dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti nelle case e nelle imprese europee, elettrifichiamo il riscaldamento e aumentiamo la produzione di energia pulita per ridurre del tutto la domanda di combustibili fossili”.