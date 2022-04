Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 28 Aprile 2022: Ariete forte

Ariete Ariete più forte! Abbiamo anche la Luna in questo segno zodiacale, attenzione a non discutere con un Ariete perché non riuscirete a farla franca. E’ arrivato il momento della rivolta e della grande rivoluzione che partirà il prossimo mese. Oggi ma soprattutto domani mantenete calma e sangue freddo.

Toro La cosa più importante adesso per voi è mostrare serenità, voi non dovete assolutamente giustificare alcune vostre scelte però è probabile che abbiate dovuto far fronte a critiche e pregiudizi da parte di altre persone, magari c’è qualcuno che racconta delle cose false sul vostro conto e vi ha fatto arrabbiare. Periodo buono per recuperare una coppia o per pensare ad una novità di lavoro.

Gemelli Questa Luna vi aiuta a riprendere quota. Voi state scalpitando al pari del Sagittario per cui è un periodo molto incandescente. Desiderate avere qualcosa subito ma ci sono dei ritardi, in amore non sempre c’è comprensione per cui l’astrologo chiede ai nati del segno di rinviare una decisione perché poi molte cose cambieranno e alcune situazioni che adesso sembrano ingestibili potranno essere sbloccate.

Cancro Ecco una giornata di riflessione, oggi e domani abbiamo la Luna contraria anche se ci sono Giove e Venere favorevoli. Stato di grande energia per i sentimenti. Se una storia d’amore ha mostrato la corda cercate di recuperarla subito, per il lavoro al momento non si può dire no o fare i preziosi.

Leone Sappiamo che molto presto arriverà un cielo confortante, emozionante ma alcuni risultati in questa fine di Aprile potrebbero non convincervi però cercate di non darvi per vinti perché da Maggio sarà tutto più facile da gestire. Se avete iniziato un nuovo percorso o state facendo delle cose nuove è giusto che ci sia una certa fase di attesa per poi arrivare a qualche certezza.

Vergine L’importante è mantenere la calma anche se in questo periodo è un po’ difficile. In questa giornata di giovedì si nota qualche piccolo sbandamento, è un periodo in cui dovete veramente lottare per mantenere una certa serenità soprattutto se siete reduci da un periodo complicato. Questo è un periodo di riflessione, rilassamento e non di azione.

Bilancia Cari Bilancia queste giornate sono molto particolari, soprattutto oggi abbiamo una Luna in opposizione che potrebbe improvvisamente farvi rendere conto di quante questioni importanti voi dobbiate ancora affrontare. E’ meglio mantenere la calma anche perché improvvisamente potreste ritrovarvi a vivere qualche piccolo conflitto oppure se c’è stato un problema personale o un momento di disagio potrebbe riaffiorare.

Scorpione I nati del segno oggi dovranno armarsi di santa pazienza e rafforzare un sentimento, questa bella Venere e l’aspetto di Giove non possono che portare sensazioni speciali, c’è desiderio d’amore. Questa è una giornata buona per emozionarsi di più, molti riscopriranno sentimenti positivi dalla famiglia, nipoti, figli e parenti.

Sagittario Le porte di un futuro migliore sono quasi aperte, forse adesso siete solo un po’ arrabbiati perché queste prospettive sono visibili solo a metà ma a breve le cose cambiano, adesso è come se osservaste tutto da lontano. Presto potrete manifestare ciò che desiderate nei settori che vi piacciono. In amore oggi siete ancora sotto pressione e se siete in dubbio tra due storie farete una scelta importante.

Capricorno Questo è un momento in cui bisogna fare delle scelte importanti che riguardano il futuro ma queste 48 ore saranno determinate da una certa stanchezza. Adesso non è opportuno riversare questa tensione in amore, non potete chiudervi in voi stessi in questo periodo facendo preoccupare le persone che avete attorno.

Acquario L’Acquario ha bisogno di un po’ di tranquillità ma pare che non ci sia anche perché la posta in gioco è piuttosto alta. Avete voglia di cambiare vita, cambiare città, interessi. Questo periodo è bello ma molti dovranno iniziare a fare i conti con progetti reali, concreti.