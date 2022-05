Oroscopo di Paolo Fox Sabato 28 Maggio 2022: Scorpione nervoso

Ariete Questo fine settimana vi vede sotto i riflettori delle stelle con la bella giornata di oggi ma anche di domenica che l’astrologo vi invita a vivere alla grande. Se non sentite questa forza vuol dire che vi siete fermati troppo a riflettere su tutto. E’ vero che c’è stato un grande blocco all’inizio dell’anno ma adesso dovete ripartire, adesso potete agire.

Toro Siete alla ricerca di un amore perduto oppure ti sei esposto troppo nel passato rivelando qualche tuo segreto e te ne sei pentito. Forse vi siete fidati troppo di qualcuno e questo fino settimana aiuta un buon recupero, così la giornata di domani porta belle emozioni.

Gemelli Questo fine settimana è importante non solo perché domani la Luna sarà nel vostro segno ma anche perché c’è una grande voglia di fare. Voi nati del segno volete sempre affrontare le situazioni con rinnovata curiosità, se c’è qualcosa che non vi intriga finite per annoiarvi.

Cancro Dopo giorni pesanti per la forma fisica o magari per i troppi pensieri accumulati, questo fine settimana vi concede un po’ di respiro. I più forti sono quelli che hanno deciso di staccare per un po’ dalla realtà e di farsi scivolare le cose addosso anche se non è sempre possibile fare finta di nulla. Nei prossimi giorni recupero emozionale in vista.

Leone Forse oggi c’è ancora qualche piccola contraddizione, qualcosa da sistemare, un progetto salta o un ritardo ma non dovete arrabbiarvi perché siete proiettati verso un futuro molto importante. Se vedete che ci sono piccoli conflitti o magari oggi non riuscite a fare tutto, rimandate a domani ogni cosa.

Vergine Questa giornata di sabato è particolarmente positiva perché ricca di stimoli. Abbiamo una bella Luna e un oroscopo importante per pianificare il futuro. Cercate di vivere l’amore con meno pudore, senza paura di esprimere liberamente le vostre emozioni.

Bilancia Fine settimana migliore ma sempre con qualche piccola preoccupazione da risolvere. La cosa che stanno facendo molti nati del segno è non pensare alle cose negative e pensare solo a ciò che c’è di bello da fare, vivere alla giornata e non preoccuparsi troppo del domani.

Scorpione La Luna oggi è ancora un po’ strana e vi rende suscettibili e un po’ aggressivi dal punto di vista verbale ma domani le cose andranno meglio. Questa è una giornata da vivere con serenità nonostante qualcuno attorno vi abbia generato delle tensioni.

Sagittario Nel complesso è un periodo forte e di grande recupero. Ciò non alimenta certo una situazione di difficoltà, anzi è probabile che abbiate già un nuovo percorso da attuare o un nuovo progetto in mente, magari che abbiate il complice o la complice giusta al vostro fianco.

Capricorno Giornata migliore nell’arco di una settimana che però è stata piena di conflitti o magari di risposte che non sono arrivate. Voi non accettate le mezze misure, soprattutto le persone ambigue che non hanno il coraggio di dirvi le cose come stanno. In amore in questa fine del mese si recupera.

Acquario Giornata un po’ strana perché è probabile che voi vogliate fare delle cose ma il destino ve ne proponga altre. L’attenzione cade sulla giornata di domenica, domani ci sarà una bella Luna liberatoria quindi nella seconda parte della giornata ci sarà un recupero. Oggi l’ideale sarebbe mostrarsi un po’ più diplomatici.