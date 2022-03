Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 28 Marzo 2022: Capricorno sottotono

Ariete Oggi potreste sentirvi un po’ fiacchi mentre dovreste rimanere concentrati sulle cose importanti a partire dalle vostre relazioni con gli altri. Anche sul lavoro manca la giusta motivazione, un po’ di mordente. Per fortuna le vittorie non tarderanno ad arrivare per cui non scoraggiatevi.

Toro Oggi potreste avere un ottimo feeling con le persone del segno della Bilancia. Sul lavoro fate attenzione a possibili discussioni con colleghi e superiori. Cercate di contenervi se non volete rovinare alcuni rapporti fondamentali.

Gemelli Durante la giornata potete recuperare dal punto di vista sentimentale dopo un periodo difficile. Cercate però di non fare il passo più lungo della gamba. Sul lavoro è il momento di pensare ad una strategia, questo mese sarà determinante.

Cancro La giornata di oggi sarà complessa, non sarà facile riprendere i ritmi della settimana, avendo a che fare con colleghi e superiori. Discussioni possibili anche con il partner.

Leone Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, cercate di parlarvi e di chiarire il prima possibile. Inutile rimandare il confronto e continuare a covare. Sul lavoro evitate questa irruenza che può dare fastidio a chi vi circonda.

Vergine Il mese di Aprile vi concederà di trovare delle splendide soluzioni in amore. Nel lavoro cercate di fare le scelte più giuste. Ottimo periodo per le compravendite in cui potreste avere riscontri positivi.

Bilancia Una giornata davvero positiva per l’amore anche se Venere continua ad essere in opposizione. Sul lavoro avete l’opportunità di cambiare e lanciarvi in nuovi progetti. I prossimi mesi saranno positivi per cui cercate di guardare al futuro con ottimismo.

Scorpione In amore se ci sono stati litigi e discussioni con il partner cercate di fare chiarezza. Sul lavoro i problemi non mancano e non potete pensare di risolvere tutto facilmente. Cercate di tenere a bada le vostre emozioni e otterrete buoni risultati.

Sagittario Vivrete ottime opportunità in amore. I cuori solitari potranno rimettersi in pista e trovare l’altra metà della mela. Sul lavoro potete rimettervi in gioco e lanciare nuovi progetti soprattutto se lavorate nel settore pubblico.

Capricorno Sarà un lunedì piuttosto sottotono per voi nati del segno. Sembra proprio che ultimamente non ci sia pace per voi in amore. Anche per il lavoro la giornata non promette bene, siete presi da troppi pensieri.

Acquario Nel lavoro inizia finalmente un periodo produttivo: supererete tanti ostacoli e potrete dimostrare tutto il vostro valore. Con questa Luna positiva potrete agire al meglio anche in amore.