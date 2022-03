Noi anticipazioni: cosa accadrà nella puntata del 3 Aprile?

Come ogni domenica, procede il tradizionale appuntamento con “Noi, il remak italiano della serie statunitense “This is Us”, che vede protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Nell’attesa, scopriamo invece le anticipazioni delle penultima puntata della serie che andrà in onda il 3 Aprile 2022, in onda come sempre su Rai1 in prima serata.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di “Noi”, nel primo episodio dal titolo “Il tempo è prezioso”, vediamo Rebecca e Pietro catapultati nuovamente nel 1884. Rebecca è incinta ed è vittima di continui sbalzi d’umore mano a mano che procede la gravidanza; complice anche la forte preoccupazione che qualcosa possa andare storto.

Questa situazione di nervosismo da parte della donna, raggiungerà il suo culmine proprio durante il giorno del compleanno di Pietro, perché Rebecca, nonostante i suoi sforzi, non riesce a renderlo unico e speciale come lei vorrebbe.

Nel secondo episodio di “Noi” dal titolo “Sposi”, gli spettatori seguiranno le vicende della coppia durante gli anni 2000. Rebecca e Pietro sono ormai sposati da diversi anni e appaiono sempre più distanti l’uno dall’altra.

Rebecca ritornerà a cantare in una band, spendendo di conseguenza sempre meno tempo insieme al marito. Nonostante tutto, l’amore di Pietro non vacilla e farà di tutto per ricostruire il rapporto con la moglie.

Passo dopo passo, siamo sempre più vicini alla fine di questo nuovo esperimento firmato Rai. In attesa del finale, agli spettatori non resta che vedere come proseguiranno le vicende della famiglia di Rebecca e Pietro.