Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 3 Febbraio 2022: Gemelli nervoso

Ariete Per l’Ariete si prospetta un fine settimana importante soprattutto perché da venerdì la Luna toccherà il segno. Attenzione però perché quando abbiamo questo sviluppo importante dei pianeti possono anche nascere delle tensioni, delle problematiche. Ricordatevi che i nuovi progetti di lavoro crescono lentamente ma non scoraggiatevi.

Toro Questa seconda parte della settimana sembra più ragionevole della prima perché non sono stati pochi i nati Toro che hanno iniziato tra lunedì e mercoledì la settimana in maniera piuttosto confusa. Sole e Saturno sono ancora in aspetto un po’ agitato e questo può rappresentare anche spese per la casa o un cambiamento nel lavoro che dovete affrontare. In questo periodo siete comunque forti.

Gemelli Questa è la giornata più pesante e nervosa della settimana per il segno dei Gemelli ma già da venerdì pomeriggio andrà meglio. Cercate di eliminare tutto ciò che vi fa vivere in maniera ansiosa. Attenti ai rapporti e non pensate alle cose negative oggi perché bisogna essere un po’ più sereni.

Cancro Il segno del Cancro da mesi sta vivendo una trasformazione non facile da gestire che può riguardare il lavoro e non solo. Ci sono stati dei cambiamenti, anche nella vita privata, crisi vissute ma alla fine di questi quattro-cinque mesi ci sarà un epilogo positivo. Piano piano le stelle migliorano e voi sentirete un grande risveglio persino a livello di emozioni. Marte parla di novità e buone intuizioni in questa giornata.

Leone Il Leone dovrebbe programmare qualcosa di bello tra venerdì e domenica e tra l’altro in questi giorni incontrare una persona che è lontana sarà più facile. Questo è un oroscopo che offre una variazione nel lavoro o forse c’è già stata. Bene i contatti con persone che lavorano altrove; chi ha un’attività in proprio lo noterà di più. In programma un weekend d’amore.

Vergine La vergine è nel pieno della confusione, ci sono dei piccoli sbandamenti forse in questo momento non è tutto chiaro, forse domani sentirete una grande agitazione crescere dentro di voi. Venere e Marte sono in aspetto buono ma bisogna capire cosa fare per qualcuno in termini di azioni legali o similari. Cercate di lasciar passare così questa giornata senza dar peso a qualche piccolo intralcio.

Bilancia Nel giro di poche settimana voi nati del segno ritroverete una quiete che state cercando da tempo ma questa ultima parte della settimana può alimentare conflitti di lavoro. L’oroscopo segnala momenti critici o comunque più fastidiosi e se noi lasciamo che le cose passino e l’acqua scorra sotto i ponti allora possiamo anche evitare di farci il sangue amaro. Attenti perché venerdì e domenica potrebbe risvegliarsi una polemica, se ci sono divergenze saranno appianate ma attenzione.

Scorpione Questa Luna favorevole con Venere e Marte in ottimo aspetto indica che la strada del successo è già segnata. Sapete benissimo qual è la strada da percorrere però non sottovalutate i sentimenti e le indicazioni che potete dare voi a voi stessi. Attraversate una fase di grande importanza.

Sagittario Oggi sarà meglio contare fino a 10 prima di dire delle cose sbagliate. Domani pomeriggio andrà meglio e l’astrologo si augura che abbiate una persona da amare o che vi interessa perché tra venerdì e domenica avrete un oroscopo molto importante. Il Sagittario ha bisogno di novità, vuole sentire i brividi addosso.

Capricorno Parlate oggi e rivelate tutte le vostre ansie oggi e non esponetevi tra venerdì e domenica; giornate un pochino più pesanti dal punto di vista delle relazioni chiaro che voi siete sempre vincenti quindi qualsiasi cosa accada alla fine l’ultima parola sarà la vostra. Un po’ di attenzione oggi ma comunque siete favoriti un po’ in tutto.

Acquario Avete voglia di libertà ma in questo caso bisogna anche privarsi di qualche sicurezza. Questo vale ad esempio per quelli che non sopportano un tipo di lavoro o ad altri che hanno avuto una soddisfazione nel lavoro ma ora sono obbligati tutti i giorni a pensare solo a questo. Anche se ci sono fastidi in amore o sul lavoro c’è una certa ripetitività, cercate di non arrabbiarvi e di vivere emozioni senza pensieri.