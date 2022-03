Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 3 Marzo 2022: Bilancia agitato

Ariete Potete cercare di trovare un po’ di stabilità, siete contro persone che non sono state carine nel passato, persone che vi hanno voluto mettere da parte. C’è il desiderio di rinascita, tra giovedì e venerdì avrete voglia di dire la vostra, ci sarà qualche momento di tensione. Se lavorate anche nel fine settimana potreste avere a che fare con una persona che non conosce limiti.

Toro Programmate qualcosa di importante per il fine settimana perché le giornate di sabato e domenica sono decisamente migliori di questa parte centrale. Riconciliazioni, incontri e novità. Questo cielo garantisce un ritorno di fiamma per coloro che sono stati messi da parte o isolati; attenzione perché a breve non avrete più pazienza, sono gli ultimi momenti che avete di comprensione per chi si ostina a non capirvi.

Gemelli Il segno dei Gemelli oggi dovrà mettere in chiaro tante cose, questa potrebbe essere una settimana utile ma oggi attenzione ad un nemico. Attenzione anche a qualche piccolo ritardo perché nella vita vi capita di fare le cose un po’ di fretta, di smarrire qualcosa quindi questa è una giornata che può portare inutili perdite di tempo, cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Cancro Il segno del Cancro ancora non è uscito fuori dalla fase di tensione che abbiamo visto essere presente da settimane ma c’è qualcosa di più, ci sono delle prospettive per questo Marzo, alcune tensioni finalmente spariranno. Certo vorreste avere tutto e subito ma ogni tanto bisogna lasciar fare al destino. Attriti possibili in amore.

Leone Questa giornata di giovedì è piuttosto intensa e lo sarà anche quella di domani. Avete un cielo che vi permette di dire ciò che pensate, di rivelare un’emozione, le persone che vi stanno attorno vi ascolteranno anche se desiderate fare un po’ di chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro tutto quello che nasce in questo periodo comporta molto stress. L’amore procede al rallentatore, potreste essere proprio voi il problema in questo periodo.

Vergine Vorreste cambiare tutto anche se in realtà questo è un periodo che porta molte responsabilità. Forse qualcuno è invidioso del vostro successo, questo potrebbe condurvi in situazioni assurde in cui sarete costretti a chiarire o a giustificarvi per cose che non avete fatto.

Bilancia La Bilancia potrebbe ritrovarsi tra sabato e domenica a dover affrontare discussioni che sembrano infinte. Questo rimane un oroscopo ancora agitato per coloro che hanno vissuto una crisi di lavoro e per le coppie anche quelle di vecchia data. L’astrologo raccomanda attenzione in una giornata che porta degli spunti interessanti perché mette in chiaro tante cose.

Scorpione Lo Scorpione ha iniziato la settimana in maniera un pochino turbolenta riflettendo su quelle che sono le cose da fare e da non fare. Oggi potete dare un consiglio ad una persona che vi sta accanto. Non perdete ottimismo e se dovete fare una discussione che conta mettete in chiaro alcune cose. Tra sabato e domenica avrete molte energie e anche i cuori solitari potrebbero fare incontri speciali.

Sagittario Molti difficile non innamorarsi di voi o comunque non rimanere stregati. Questo è un momento di forza per il Sagittario che sa come concentrare su di se l’attenzione degli altri, questo anche grazie al suo modo di fare. Questo cielo può portare novità: si tratta più che altro di una fase di elaborazione perché il meglio arriverà in primavera.

Capricorno Il Capricorno deve puntare su risorse migliori, potrebbero esserci delle cose da ridire, se poi avete vissuto un conflitto di lavoro o grossi problemi tra sabato e domenica è giusto ritagliarsi una pausa di relax. Questa Venere parteggia per l’amore, favorisce i sentimenti per cui è difficile restare a guardare.

Acquario Detestate la noia e fareste qualsiasi cosa pur di uscire da una fase di stallo. Siete alla ricerca di stimoli: è il momento di favorire le idee, i progetti anche se sembrano un po’ assurdi. C’è bisogno di fantasticare e immaginare qualcosa di più.