Ucraina, la paura impazza: gli italiani vogliono acquistare bunker

Gli italiani sono a caccia di bunker antiatomici dopo l’esplosione della guerra in Ucraina. Ad affermarlo è Minus Energie, un’azienda di Mantova che produce piscine e palestre, case a basso consumo, impianti di ventilazione, palazzetti dello sport e ospedali. Da quando è deflagrato il conflitto, l’impresa deve gestire il doppio delle richieste, volte alla commercializzazione dei prodotti inusali. I clienti italiani, infatti, vorrebbero procurarsi bunker antiatomici.

“Almeno una decine di richieste per i bunker in un pomeriggio”

“Anche quest’ultimo pomeriggio ci sono arrivate almeno una decina di chiamate con richiesta di informazioni“. A riferirlo a Tgcom 24 è Giulio Cavicchioli che, tramite “Minus Energie“, collabora con la Nato e l’Aviazione italiana. Da giovedì scorso sono arrivate 7 richieste dal Lazio, 5 dal Piemonte, 5 dalla Lombardia, 4 dal Veneto, una dalla Campania, 6 dalla Toscana e 3 dalle Marche.

“La cosa che più mi rattrista è che sembra la corsa all’acquisto dell’iPhone, invece un rifugio protetto è una costruzione che va ragionata, per via di tante interferenze che possono esserci. Innanzitutto serve l’autorizzazione del Comune, poi devono essere rispettati alcuni importanti parametri“, chiarisce l’imprenditore.

Ucraina in guerra, la domanda più gettonata: quanto costa un bunker?

Domanda gettonata: quanto costa un bunker? Ecco la risposta: “Un bunker può costare dai 2 ai 3 mila euro al metro quadrato. I rifugi più piccoli possono variare fra i 30 e i 40 metri quadrati, ma ce ne sono anche di 20, o 25. I più grandi, invece, arrivano anche a 80-100 metri quadrati. E’ il cliente che deve decidere, in base a quante persone vuole salvare. Io posso fare un bunker per la mia famiglia, ma come faccio a non pensare alla fidanzata di mio figlio? Tutte domande che una persona si deve fare, se affronta questa spesa“.