Oroscopo di Paolo Fox Domenica 31 Luglio 2022: Ariete combattiva

Ariete E’ arrivato il momento di fermarsi per un attimo, una pausa di riflessione necessaria. Gli eventi che hanno coinvolto la vostra vita nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti, e molti di questi addirittura imprevedibili. I progetti rispetto all’inizio dell’anno sono cambiati. Dovete essere pronti a combattere, ci saranno scelte importanti da fare entro il 2023.

Toro Preparatevi a vivere una situazione molto importante nel corso dei prossimi mesi, prova ne sia che nel 2023 Giove entrerà trionfalmente nel vostro segno zodiacale. Non tutti ma molti avranno dubbi per la casa o per la proprietà. I più giovani potrebbero arrivare a pensare ad un trasferimento perché ci sono tante possibilità.

Gemelli Questa domenica rivela qualche perplessità, potremmo definirla una giornata dissonante. Non è detto che le cose non funzionino però possono esserci dei piccoli contrattempi che ci faranno arrabbiare. Possono esserci piccole tensioni quindi chi deve partire, fare cose importanti, è bene che si faccia confermare tutto.

Cancro Questa Venere è importante, abbraccia il vostro segno zodiacale e chiede di dare spazio ai sentimenti più vari. L’amore protegge, rende più forte anche se molti per amore purtroppo hanno sofferto. Quando mancano emozioni forti, tutto il resto rischia di andare a rotoli.

Leone Non è detto che questo sia un cielo di fermo in amore anzi presto Venere toccherà il segno. Agosto potrebbe essere il mese più importante per quanto riguarda l’amore. Questa informazione è utile a coloro che l’amore lo stanno cercando e anche a chi lo vuole ripristinare. I Leone che hanno una storia brutta possono andarsene via senza soffrire.

Vergine Luna nel segno, importante in questi giorni cercare di recuperare il tempo perduto e pensare anche ai buoni progetti del prossimo anno. Prossimo anno perché abbiamo un oroscopo di sviluppi nel 2023 e bisogna partire fin da adesso nel cercare di portare avanti progetti e studiare nuove forme di collaborazione. Si possono stipulare patti a lungo termine in amore e amicizia.

Bilancia Possibile che in questo periodo voi vi sentiate un pochino sulle spine. Ognuno ha il proprio oroscopo ma la sensazione generale è quella di vivere una situazione complicata dal punto di vista affettivo. I nuovi sentimenti sono in balia degli eventi, non siete passionali in questo periodo.

Scorpione Cielo importante ma restano dentro di voi diverse perplessità. Quello che arriva in questo periodo è part-time, non ci sono grandi certezze. Chi è senza riferimento deve farsi conoscere, lo Scorpione è sempre restio ad aprirsi e di solito ha pochi amici.

Sagittario Vedete una situazione particolare, di rilancio e con buone prospettive. Un successo alle iniziative può arrivare già la seconda parte di Agosto. Ecco perché bisogna lavorare per tempo a progetti che possono essere più importanti e realizzabili di quanto si immagini, anche in un quadro ottimista come questo però

Capricorno Avere una Luna favorevole significa guardare il futuro in maniera consapevole rispetto alle proprie capacità, sapete che nella vita non vi è stato regalato nulla. Ultimamente ve ne siete resi conto ancora di più! Se amate una persona la vedete meno di quanto volete e se c’è un amore nuovo per qualche motivo questo non decolla.

Acquario Segno stanco, c’è qualche opposizione planetaria che rende tutto più difficile. Abbiamo visto nelle giornate di venerdì e sabato con Sole, Mercurio, Luna in opposizione nascere qualche dubbio di troppo. Il futuro impensierisce. Vi proponete di fare qualcosa di importante ma ci vuole tempo per realizzarlo.