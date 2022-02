Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 4 Febbraio 2022: Capricorno nervoso

Ariete Per l’ariete fine settimana impulsivo, potente e proprio per questo motivo anche un po’ pericoloso se ci sono delle dispute in famiglia in amore potrebbe esplodere la miccia dell’incomprensione entro domenica oppure potreste arrabbiarvi con alcune persone che non vi piacciono. Se c’è una cosa che l’Ariete detesta sono i sotterfugi, i misteri e quelle persone che dicono una cosa e ne pensano un’altra. Forse voi nel passato avete anche pagato pegno per essere stati troppo sinceri ma adesso non avete nulla da rimproverarvi quando vi guardate allo specchio.

Toro Il Toro vive un fine settimana interessante che qualche piccola disputa sul lavoro dove probabilmente soprattutto se avete un ruolo di comando ogni tanto sarà necessario arrabbiarsi, ma cerchiamo di pensare all’amore, un amore protetto da una Venere favorevole e dobbiamo dire anche domenica c’è una buona situazione astrologica, favoriti gli incontri!

Gemelli Prima parte della giornata sottotono assonnata poi il pomeriggio migliore sabato e domenica incontri novità vogliamo ricordare a tutti i nati che hanno una disputa di lavoro o magari in questi ultimi tempi sono rimasti fermi che da 10 Marzo riparte una situazione molto importante quindi sono poche le settimane non di sosta ma di riflessione che questo Oroscopo impone questo fine settimana va speso per l’amore.

Cancro Il segno del Cancro torna a chiudersi un pochino in se stesso in questo fine settimana è chiaro che ognuno poi ha il proprio Oroscopo una persona Cancro ascendente Leone sarà certamente più esplicita di una persona Cancro con ascendente Scorpione ma la nota dominante di questo Oroscopo è questa sorta di tensione interiore, attenzione allo stomaco debole quando ci sono delle perplessità.

Leone Per il Leone questo fine settimana con la Luna favorevole è interessante ricordiamo che non tutto è facile, pensiamo che tutti quelli che hanno avuto un incarico, ricevuto un premio, stanno lavorando molto e le responsabilità sono aumentate, o comunque per mantenersi a certi livelli dovranno lavorare parecchio c’è tempo per amare. In realtà questo non è un Oroscopo particolarmente passionale, il fine settimana comunque consigliamo di stare con amici e persone carine.

Vergine La Vergine all’inizio di questa giornata è ancora sotto pressione. Secondo il nostro punto di vista astrologico è da mercoledì che non ci state con la testa, che magari avete dormito poco oppure avete dovuto risolvere un piccolo problema di lavoro e attenzione proprio a questioni legali e piccoli scandali, persone che vogliono farvi inciampare ma voi vi rialzate perché avete un cielo importante. Il fine settimana parla d’amore.

Bilancia La Bilancia passa dei giorni in cui sembra che tutto vada bene e altri in cui non sopporta nulla. Questo vostro modo di fare così alternato provoca un certo imbarazzo nelle persone che vi frequentano perché a volte sembra che voi digeriate tutto. In altri momenti improvvisamente siete arrabbiati e gli altri non riescono neanche a capire perché. In realtà questo fine settimana invita alla prudenza perché una piccola parola di troppo potrebbe farvi andare in escandescenze, questo vale sia per l’amore che per il lavoro.

Scorpione Questa Luna favorevole, questa Venere interessante, questo Marte importante indicano una strada di successo che è già segnata per alcuni segni d’acqua…soprattutto lo Scorpione ha una capacità di immaginare il suo futuro eccellente quindi voi sapete qual è la strada da percorrere. Spesso vi trovate ad essere bravi consiglieri per gli altri e meno bravi per voi stessi. Non sottovalutate i sentimenti e le indicazioni che voi stessi potrete dare alla vostra vita perché stiamo attraversando una fase importante di grande importanza.

Sagittario Oggi è meglio contare fino a 10 prima di dire delle cose sbagliate poi tra l’altro possiamo dire che domani pomeriggio va meglio. Speriamo che voi abbiate una persona da amare, una persona che vi interessa perché tra venerdì e domenica avremo un Oroscopo molto importante. Il Sagittario ha bisogno di novità, di emozioni, vuole sentire i brividi addosso e forse oggi qualche brivido c’è ma di rabbia o magari si è un po’ affaticati a livello fisico però da venerdì pomeriggio va meglio.

Capricorno Questo fine settimana è un po’ difficile da digerire noi staremmo molto attenti. Se in famiglia c’è qualcuno che rema contro vi sentite troppo osservati, controllati e non escludiamo che tra sabato e domenica soprattutto voi possiate innervosirvi ma già oggi pomeriggio si legge una certa tensione nell’aria. Roba da poco che superate però perché farsi il sangue amaro per nulla…non vi curate troppo dei particolari e andate avanti.

Acquario L’Acquario in questo momento è al centro di una piccola polemica o magari potrebbe sentirsi contro qualcuno. A volte nella vita bisogna cambiare e ci sono diversi modi per farlo, il destino ci spiazza o un cambiamento lo possiamo desiderare noi. Una grande qualità di questo segno zodiacale è quella di trovare il bene per un fine settimana che è importante anche per la passione.