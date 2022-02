Televoto Sanremo 2022: ecco come votare da casa

Siamo giunti alla terza serata del Festival di Sanremo 2022 e stasera, come di consueto, la Giuria Demoscopica e il pubblico da casa voteranno per decretare la nuova classifica. Quest’anno, infatti, Amadeus ha rinnovato non solo la Giuria dei giornalisti ma anche la Giuria Demoscopica: scopriamo le novità e le modalità di Televoto.

Secondo il nuovo regolamento del Festival, la Demoscopica sarà composta da 1000 fruitori di musica, rispetto ai 300 degli anni precedenti. Le persone sono state selezionate in base ad un questionario di screening strutturato con la considerazione di variabili quali: l’affluenza di fruizione di musica, modalità ai canali di ascolto, frequenza di acquisto, tipologia di piattaforme utilizzate, generi ascoltati e pratica personale.

Nella seconda serata è stata stilata la classifica generale da parte della Sala Stampa che quest’anno è stata suddivisa in tre giurie: carta stampata, radio e web. Al primo posto è subentrata Elisa con lo straordinario brano “O forse sei tu” che ha spodestato i favoriti Mahmood e Blanco. A seguire La Rappresentate di Lista, Dargen D’Amico e Gianni Morandi. Nell’attesa di scoprire la classifica generale che sarà votata sia dal pubblico attraverso il Televoto e sia dalla Giuria Demoscopica, vediamo insieme come votare da casa.

Come votare – Sanremo 2022

Nel corso della serata Amadeus annuncerà l’apertura del televoto e fino alla chiusura dello stesso, i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza inviando il codice a due cifre associato al cantante attraverso SMS o telefono fisso. Può votare da telefono fisso chi è abbonato Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi, mentre non si potrà votare chiamando da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure dall’estero.

Il televoto via smartphone, invece, è disponibile per utenti Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho.mobile mentre, come di consueto, per Sanremo non è previsto il televoto via App o Web.

Sarà possibile votare il vostro preferito per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto attiva e il costo della chiamata telefonica è di 0,51 euro per ogni voto valido mentre, tramite SMS, per gli utenti Tim, Poste Mobile, CoopVoce e Iliad, il costo sarà di 0,51 euro invece per gli SMS inviati da numeri Vodafone, Ho.mobile e Wind Tre il costo sarà di 0,51 euro.

I numeri per votare sono i seguenti: