Sanremo 2022, la scaletta della terza serata

Sanremo 2022: stasera riascolteremo tutte e 25 le canzoni in gara, cambia il sistema di voto. Superospite Cesare Cremonini

E’ di scena questa sera al Teatro Ariston, e in diretta su Raiuno dalle 20.30, la terza serata di Sanremo 2022. Sarà l’occasione per riascoltare tutte e 25 le canzoni in gara che saranno votate dalla Giuria Demoscopica, composta da mille abituali fruitori di Musica, e tramite il Televoto. Al termine delle esibizioni sarà stilata una prima Classifica Provvisoria che terrà conto anche dei voti delle prime due serate.

Sul palco, al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus, troveremo Drusilla Foer (alter-ego dell’artista e performer Gianluca Gori). Superospite il cantautore bolognese Cesare Cremonini che, per la prima volta al Festival di Sanremo, lancerà il nuovo album La Ragazza del Futuro, in uscita il prossimo 25 Febbraio e anticipato dal singolo Colibrì.

Di seguito artisti e titoli della canzoni questa sera in gara a Sanremo 2022.

Le esibizioni della terza serata

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Achille Lauro (con Harlem Gospel Choir) – Domenica

Massimo Ranieri – Lettera di là dal Mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Emma – Ogni volta è così

Noemi – Ti amo non lo so dire

Michele Bravi – L’inverno dei fiori

Irama – Ovunque Sarai

Rkomi – Insuperabile

La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Yuman – Ora e qui

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ana Mena – Duecentomila Ore

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Fabrizio Moro – Sei tu

Aka7even – Perfetta così

Matteo Romano – Virale

Tananai – Sesso Occasionale

Elisa – O forse sei tu