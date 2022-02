Oroscopo Branko di Giovedì 3 Febbraio 2022: Cancro avventuroso

Ariete Il vostro amore protesta, rispondete cantando!

Toro Che bel panorama astrale! Con il passaggio della Luna in Pesce, tutto ritorna a voi.

Gemelli Giove è il vostro giudice e vi osserva. Se tutto è in ordine sarete premiati, in caso contrario vi aiuta a riprendere la corsa.

Cancro L’uomo cancro, che adesso veramente non resiste più senza il suo pane quotidiano ossia la passionalità, se ne va a cercare avventure.

Leone Incontri interessanti oggi per il segno del Leone. Aspirate ad arrivare in un ambiente importante. Non siate ansiosi, preoccupati.

Vergine Dovete rilassarvi quando Luna è in Pesci. Anche il vostro amore cambierà ma Venere vi illumina sempre in modo ottimale. Dovrete sorteggiare persone con le quali iniziare nuovi affari e collaborazioni. State preparando qualcosa di nuovo e importante per la carriera.

Bilancia Naturalmente, in primo piano sempre una donna. Luna in Ariete si metterà contro.

Scorpione Alla vostra fortuna ci pensa Giove, qualcosa di indimenticabile. In questo 2022 il vostro segno ci piace molto.

Sagittario Stanchezza alle gambe. Lasciate stare i rapporti con i parenti, Luna in Pesci non è un buon segnale. In amore non vi dispiace sottomettervi, siete generosi da questo punto di vista.

Capricorno Quando avete la volontà e la voglia di vincere siete molto forti. La fortuna è una circostanza accidentale nella vita ma qualche volta va cercata e aiutata.

Acquario L’amore vi può dare tutto ma bisogna capire quanto partecipate realmente a questo amore.