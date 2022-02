Sergio Ramos, tutto ok? L’esperienza al PSG è da incubo!

Come il cambia il mondo in così poco tempo. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un suo declino così rapido, ma a quanto pare il tempo è davvero tiranno. Sergio Ramos, Campione del Mondo, Pluricampione d’Europa con la sua Spagna, all’età di quasi 36 anni pare stia vivendo la fase calante della sua carriera. Certo, già nella stagione precedente, quando vestiva ancora la camiseta blanca, l’ex capitano del Real Madrid era stato vittima di tantissimi stop. Situazione che di fatto ha minato le trattative per un eventuale rinnovo di contratto con il club madrileno. Ma in questa prima parte d’annata col PSG, Sergio è riuscito a scendere in campo appena 4 volte.

Un dato spaventoso, considerando la cifra offerta allo stesso giocatore per accettare il suo trasferimento in Francia. I 15 mln netti all’anno stanno rappresentando un investimento sciagurato da parte di Leonardo e della dirigenza parigina. Le aspettative sullo spagnolo sembrano ormai state deluse completamente, tanto che già a Novembre scorso si vociferava di un possibile addio anticipato fra le parti. Ma ahimè, pare proprio non sia andata così.

I mesi in infermeria

Arrivato a Parigi l’8 Luglio 2021, Sergio Ramos si presenta ai cancelli del Parco dei Principi già acciaccato. Lo spagnolo infatti era nella fase terminale della sua convalescenza, dopo aver sofferto per due mesi di una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba sinistra. L’infortunio che aveva condizionato l’ultima parte della sua esperienza al Real Madrid sembrava ormai passato, e Sergio era pronto alla sua nuova avventura.

Peccato solo che dopo appena due settimane al PSG, Sergio si infortuni di nuovo. Sempre alla gamba sinistra, ma questa volta con diagnosi diversa: lesione solare del polpaccio sinistro. Uno stop fastidioso, che oltre ogni previsione, ha fatto mancare allo spagnolo ben 4 mesi di gioco. Il club francese di fatto, ha potuto contare su di lui solo dal 28 Novembre 2021, giorno del suo esordio ufficiale contro il Saint-Étienne.

L’abitudine cronica al rosso

Se ciò non bastasse, ecco ripresentarsi uno dei più grandi problemi del difensore Campione del Mondo: il suo feeling malsano con i cartellini rossi. Sono ben 27 le espulsioni rimediate dallo spagnolo nel corso della sua carriera, numero che lo rende il giocatore più volte espulso nella storia del panorama calcistico.

Un dato che trova conferma anche a Parigi, quando il 22 Dicembre in Lorient-PSG. A pochi minuti dalla fine della partita, Sergio Ramos, subentrato in campo dopo aver superato l’ennesimo problema muscolare, si fa espellere anche con la maglia parigina. Un limite che forse non riuscirà mai a superare e che probabilmente lo rende anche questo uno dei giocatore leggendari della sua generazione

Il ritorno (forse mancato) a casa

Oggi lo spagnolo percepisce ancora il suo contratto faraonico con il PSG della durata di due anni con appena 4 presenze sull’attivo. Se ciò ancora non fosse abbastanza, è notizia di poche ore la ricaduta di Sergio Ramos al problema del soleo. Un comunicato ufficiale del PSG dichiara addirittura: “quasi impossibile vedere in campo Ramos contro il Real Madrid“. Lo spagnolo quindi potrebbe perdersi il ritorno nel suo amato Bernabeu, lo stadio che lo ha innalzato a leggenda.

L’andata di Champions League in Spagna è prevista per il 15 Febbraio, chissà se anche questa sarà solo un’altra delle partite non giocate dal grande Sergio Ramos col PSG. Sta di fatto che la carriera della stella spagnola pare sia sempre più prossima allo spegnersi.