Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 5 Agosto 2022: Toro cauto

La giornata di domani sarà molto interessante e questo vi consente di salire di quota. Domenica sarà perfino migliore. Entro il weekend potrebbe arrivare la soluzione ad un problema. Sono giorni intriganti per i flirt e per le avventure con Venere attiva.

Nella giornata di domani i Gemelli rimasti soli o delusi dai rapporti iniziano a rimettersi di nuovo in gioco. L’11 Agosto Venere torna attiva e aiuta in amore. Fatevi scivolare le cose addosso, soprattutto le critiche.

Domani la vostra vita sentimentale potrebbe essere ancora nebulosa. Non vuol dire per forza che ci sia una crisi ma semplicemente il vostro partner potrebbe lamentarsi un po’ più del normale. Attenti al vostro lato finanziario.

Capricorno

Domani sarà per voi una giornata molto valida. Non trascurate l’amore, Venere non sarà opposta quindi potete operare in questo campo. Se c’è stato un distacco, potete lavorare per ricucirlo. Se avete tante responsabilità, cercate di non lamentarvi troppo.