Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 4 agosto

Scopriamo insieme le Anticipazioni Un Posto al Sole. Vediamo cosa accadrà nella puntata del 4 agosto 2022, in onda alle 20.45 su Rai 3.

Lara ha scoperto di non avere più un centesimo, e di non poter portare avanti i suoi piani contro contro Marina e Roberto. La sua attuale condizione di banca rotta la spingerà a compiere gesti inaspettati.

La Martinelli stringerà un accordo con Marina, allo scuro dal Ferri. Questo patto segreto tra le due donne costringerà Lara a lasciare Napoli. Cosa succederà in seguito a questa partenza? Verrà scoperto il doppio gioco di Lara?

Intanto le Anticipazioni Un Posto al Sole rivelano che Rossella, in seguito alla lettera ricevuta da Corrado, è rimasta molto scossa, ed ha iniziato a riflettere sul senso della sua intera esistenza, e sul fatto di non voler più perdere un solo secondo del suo prezioso tempo. Chissà se ciò la porterà ad accettare finalmente la proposta di Riccardo di andare a convivere.

Infine, la visita al caseificio di famiglia, ha scatenato la curiosità di Speranza. La ragazza sospetta che suo padre nasconda qualche segreto e che il suo lavoro non sia pulito. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che, aiutata da Guido, Mariella e da suo fratello Castrese, deciderà di mettersi a indagare. Vorrà conoscere, senza dare nell’occhio, la salute delle bufale.